Україна за рівнем економічної свободи - остання у Європі

За рівнем економічних свобод 2010 - Index of Economic Freedom, Україна посіла 162 місце зі 179 країн світу. Для порівняння: минулого року була 152 позиція. Це також найгірший результат у Європі.

За інформацією “Німецької хвилі”, з-поміж усіх європейських держав індексу Україна посіла 43 місце, тобто останнє.

Лідером індексу економічних свобод став Гонконг. На другому місці Сінгапур, на третьому - Австралія. До першої десятки потрапили також Ірландія, Швейцарія, Канада та США. Три останні місця в рейтингу належать Кубі, Зімбабве та Північній Кореї.

У новому рейтингу, складеному Нeritage Foundation і The Wall Street Journal, Україна зайняла 162 позицію. З усього пострадянського простору гірше українських показники лише у Туркменістану. У Росії, наприклад, 143 місце, у Білорусі - 150, а у Молдови -125.

Рейтинг складається за показниками десятьох економічних свобод, серед яких фіскальна, інвестиційна, свобода від корупції та ін. Серед найбільших проблем України аналітики назвали корупцію, слабкість і недорозвиненість фінансової системи, а також бюрократичні перепони.

Водночас експерти, аналізуючи показники України, відзначають ряд позитивних зрушень. Зокрема, держава «здійснювала ряд важливих структурних реформ, намагаючись зміцнити свою економічну базу і за останні п`ять років домоглася щорічного зростання у 5 відсотків», йдеться у звіті. До позитивних кроків, зроблених Україною, зарахували також удосконалення податкових норм і вступ до Світової організації торгівлі.

Однак, «під час переходу до зростання економічних свобод Україна залишилася позаду інших європейських країн, насамперед це стосується створення сприятливого середовища для підприємництва, а також боротьби з корупцією. Процес приватизації та заохочення іноземних інвестицій відбувався повільно. Нормативні та законодавчі правила гри залишаються громіздкими та неефективними. Бюрократичні перепони ускладнюють комерційні операції та становлення бізнесу. Судовій системі бракує незалежності та дієздатності», - зазначають упорядники рейтингу.