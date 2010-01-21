Курс для адвокатів «Підвищення майстерності з міжнародного захисту прав людини»

Центр правової допомоги жертвам катувань та поганого поводження оголошує конкурс на участь у курсі для адвокатів «Підвищення майстерності з міжнародного захисту прав людини», що проводитиметься Харківською правозахисною групою за фінансової підтримки Інституту відкритого суспільства (Будапешт) та Європейської комісії.

Курс спрямовано на підвищення майстерності у використанні міжнародних інструментів захисту прав людини, застосуванні положень із захисту прав людини в національних процедурах, у побудові стратегії та тактики ведення справи. Курс проводитимуть досвідчені тренери та адвокати, які тривалий час займаються міжнародним захистом прав людини. Учасники, які успішно виконають програму курсу, отримають сертифікат.

Курс триватиме з березня по жовтень 2010 року та передбачає два п’ятиденних тренінги та дистанційне навчання в період між двома тренінгами. Курс використовуватиме інтенсивні практичні та інтерактивні форми навчання.

До участі у конкурсі запрошуються адвокати, а також юристи недержавних правозахисних організацій. Обов’язкові вимоги: готовність брати активну участь у всіх формах навчального процесу, наявність доступу до Інтернету та адреси електронної пошти. Наявність практичного досвіду та знання англійської мови вітаються. Під час курсу заохочується участь в справах, які підтримує Центр (за фінансовими умовами Центру).

Для участі у конкурсі необхідно надіслати заявку та резюме на електронну адресу strategic.litigations@gmail.com не пізніше 16 години 25 лютого 2010 року за київським часом. Формування групи учасників відбуватиметься після телефонної співбесіди.

Під час тренінгів організатори забезпечують проживання та харчування учасників, транспортні витрати (за наявності проїзних документів й у межах вартості проїзду купейним вагоном), навчальні матеріали.

Результати конкурсу та більш детальна інформація будуть повідомлені учасникам не пізніше 2 березня 2010 року.

Контактна особа:

Андрій Крістенко

strategic.litigations@gmail.com,

+38 (057) 700-62-81

+38 (057) 700-67-72