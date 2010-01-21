Завдяки ВР пити в Україні стануть менше?

Голова підкомітету з питань реклами Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації Олена КОНДРАТЮК впевнена, що завдяки прийнятому сьогодні закону щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв пияцтва в громадських місцях стане менше.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі О.КОНДРАТЮК у зв’язку з прийняттям Верховною Радою Закону «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (щодо обмеження споживання і продажу слабоалкогольних напоїв)».

За словами О.КОНДРАТЮК, прийняття нового закону про державне регулювання виробництва і обігу алкоголю – радикальний і рішучий крок до побудови сучасного, культурного європейського суспільства. Застосування прийнятого закону покладе край вживанню пива та слабоалкогольних напоїв у громадському транспорті, на зупинках, у підземних переходах, на території дитячих майданчиків, у навчальних, освітньо-виховних закладах та у інших громадських місцях, підкреслила депутат.

Надзвичайно важливо, зазначила О.КОНДРАТЮК, що закон встановлює ряд заборон і обмежень не тільки щодо вживання, але й продажу слабоалкогольних напоїв.

“Головне завдання, яке ми ставили перед собою, працюючи над законом, побороти вкрай негативні, нецивілізовані прояви поведінки, сказати б, відсутність культури вживання алкоголю у людей”, - сказала вона. На жаль, констатувала О.КОНДРАТЮК, “для багатьох наших громадян, особливо молоді, стало нормою пити пиво на вулиці, не ховаючись, мало не хизуючись цим”. Це, за її словами, призводить до розвитку дитячого алкоголізму, зростання вуличної злочинності, створюється некомфортне середовище для громадян в громадських місцях. “Явище набрало жахливих масштабів і потребувало потужної протидії”, - підкреслила депутат.

На її думку, закон має дві сильні сторони. Перша – чіткий механізм його реалізації – і це гарантія, що він буде діяти і пияцтва в громадських місцях стане менше.

Інша сильна сторона, за словами О.КОНДРАТЮК, полягає в тому, що “нам вдалося побороти просякнуті духом сумнозвісної антиалкогольної кампанії середини восьмидесятих популістські ініціативи, які передбачали повну заборону рекламування певних видів товарів, у тім числі і слабоалкогольних напоїв”.

Водночас вона зазначила, що встановлення заборон, які запроваджуються ухваленим сьогодні законом, не мало б належного позитивного ефекту без внесення змін до чинного Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тому О.КОНДРАТЮК наполягла на внесені відповідних поправок до адміністративного кодексу, якими встановлено адміністративну відповідальність за порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, а також їх розпивання у заборонених законом громадських місцях і т.д. Зазначені поправки, які було підтримано і профільним комітетом, і парламентом, та які стали частиною прийнятого сьогодні закону, здатні, на думку О.КОНДРАТЮК, забезпечити реальне, а не декларативне обмеження споживання та продажу слабоалкогольних напоїв.

Як повідомляв УНІАН, згідно з прийнятим законом, забороняється, зокрема, продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів особами, які не досягли 18 років.