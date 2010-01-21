Всеукраїнський конкурс художніх робіт серед учнів на тему: "Доля радянських військовополонених, в’язнів концтаборів та гетто в малюнках школярів" + конкурс грантів

У 2010 році з нагоди 65-ої річниці закінчення Другої світової війни Міжнародна громадська організація "Міжнародний Фонд "Взаєморозуміння і толерантність" оголошує:

1. Всеукраїнський конкурс художніх робіт серед учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів на тему: "Доля радянських військовополонених, в’язнів концтаборів та гетто в малюнках школярів".

2. Конкурс на одержання коштів по програмі підтримки медико-соціальних проектів в інтересах колишніх жертв рабської і примусової праці націонал-соціалізму та колишніх радянських військовополонених.

Детальна інформація щодо умов проведення оголошених конкурсів розміщена на сайті МГО "МФ "Взаєморозуміння і толерантність": www.toleranz.org.ua.

Контакти: тел./факс (044) 462-48-22, 490-66-30

e-mail: post@toleranz.org.ua, toleranz@ukr.net