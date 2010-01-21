Прийом заявок до Української школи політичних студій

Розпочато реєстрацію заявок на участь у програмі Української школи політичних студій (2010).

Відібраним учасникам буде запропоновано програму, що включає чотири сесії: три національних заходи відбудуться в Україні (Київ - АР Крим - Одеса) та один міжнародний (Літній Університет Демократії) - у Раді Європи (Страсбург, Франція).

До участі у конкурсі запрошуються кандидати, які:

- мають значні професійні досягнення у сфері політичної, громадської, наукової або підприємницької діяльності, журналістики, державної служби, юриспруденції;

- займають активну громадянську позицію та здатні застосовувати отримані знання у своїй повсякденній діяльності;

- є громадянами України віком до 35 років, які мають вищу освіту.

УШПС є спільною Програмою Лабораторії законодавчих ініціатив та Ради Європи, що діє в Україні з 2005 року. Школа об`єднує успішних молодих людей - представників політичної сфери та державної служби, бізнесу, медіа-спільноти, громадської діяльності та академічних кіл з усієї України. Це інтелектуальне середовище для спілкування, обміну ідеями та налагодження контактів. Невимушена атмосфера та інноваційні підходи - круглі столи та панельні дискусії, стратегічні та рольові ігри, майстер-класи та тренінги, інтерактивне спілкування та зустрічі з неординарними людьми - створюють сприятливі умови для навчання та світоглядного розвитку учасників і випускників Школи. Провідні українські та міжнародні експерти, політики, науковці та дипломати зрізних куточків світу - від Японії до Канади - щорічно залучаються до діяльності Школи у якості викладачів.

Реєстрація заявок на участь у конкурсі триває до 5 лютого 2010 року (п`ятниця).

Детальнішу інформацію розміщено у додатках та на веб-сторінці Школи: http://www.usps.org.ua.

Із додатковими запитаннями звертайтеся, будь ласка, за адресою svitlana@laboratory.kiev.ua (тема Question) або тел.: +38 044 531 37 68 (контактна особа - Світлана Матвієнко).