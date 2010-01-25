Правозахисники в Чехії схвалюють присвоєння Бандері звання Героя

Голова чеської конфедерації політв`язнів Надія Кавалірова висловила підтримку рішенню Президента України Віктора Ющенка присвоїти звання Героя України Степану Бандері.

"Добре, що він (В.Ющенко) пішов на цей крок, багатьом чеським політикам є чого повчитися", - сказала Н.Кавалірова.

Натомість у сусідній Словаччині представники ряду антифашистських організацій засудили присвоєння С.Бандері звання героя, назвавши рішення В.Ющенка провокацією, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Radio Praha.