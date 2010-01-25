СБУ заявляє, що не віддасть на поталу комбінат «Україна»

Служба безпеки України вживає невідкладних заходів для охорони державної таємниці та недопущення втручання в технологічний процес державного поліграфічного комбінату «Україна», насамперед, замовлення та друку виборчих бюлетенів.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Служба безпеки діє у взаємодії з прокуратурою м. Києва, якій будуть передані всі матеріали для надання процесуальної оцінки та забезпечення законності виборчого процесу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці поліграфкомбінат «Україна» у Києві, де, зокрема, друкуються і виборчі бюлетені, зазнав нападу.

Група людей намагалася увійти до приміщення комбінату, і після того, як це їм не вдалося, невідомими були розбиті шибки на першому поверху, через які вони і увійшли до будівлі.

Зіткнення сталися і всередині приміщення, були застосовані навіть пожежні шланги, частина приміщення залита водою. До місця події була викликана міліція.

Раніше, 22 січня, Партія регіонів вже заявляла про спробу змінити керівництво комбінату "Україна" командою Юлії ТИМОШЕНКО, щоб надрукувати зайві 1,5 млн. виборчих бюлетенів.

Разом з тим у БЮТ назвали ці заяви провокацією, вказавши на те, що бюлетені ще не друкуються, оскільки не оголошені результати першого туру.