Луценко про вибори, масові акції, Майдан, права і провокації

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО запевняє, що міліція реагуватиме жорстко на будь-які порушення під час масових акцій після другого туру президентських виборів.

Про це міністр заявив в інтерв’ю УНІАН в Яремче Івано-Франківської області.

«Ми знаємо про можливі масові акції на площах міст, в тому числі у Києві, але до цього ставимося дуже спокійно, бо це є конституційне право громадян - я, як людина, яка сама прийшла з Майдану, повністю підтримую право будь-якої людини демонструвати свої переконання і відстоювати свої права. Але жодних зіткнень ми не допустимо. Причому, жорстко не допустимо. Провокацій – аналогічно», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.