Бандеру неможливо позбавити звання Героя України?

Наступний президент не позбавить Степана Бандеру звання Героя України, заявив керівник Центрального виконавчого комітету «Нашої України» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.

В інтерв’ю «5 каналу», він сказав: «Такі речі неприпустимі, це неможливо. Такий сценарій може реалізуватися лише в одному випадку, якщо за кримінальним злочином по факту нагородження особа притягається до відповідальності. У випадку зі Степаном Бандерою – це неможливо».

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», на переконання Р.БЕЗСМЕРТНОГО, хто б не став Президентом України, він цього робити не буде – «це по-перше, а по-друге, він буде продовжувати оцінювати позитивно заслуги і діяння тих героїв, які відстоювали будівництво Української незалежної держави».