Янукович: Місце жінки - на кухні!

Голова фракції БЮТ у Київській міській раді Тетяна МЕЛІХОВА вважає приниженням можливостей усіх жінок висловлювання лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА про те, що місце жінки на кухні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції БЮТ у Київраді, Т.МЕЛІХОВА нагадала В.ЯНУКОВИЧУ, що у фракціях Партії регіонів усіх рівнів також працюють жінки. Більш того, за її словами, жінки працюють лікарями, вчителями, водіями, вченими, навіть космонавтами, і при цьому вони встигають виховувати своїх дітей та зберігати родинне вогнище.

«Якщо «місце жінки на кухні» - життєве кредо В.ЯНУКОВИЧА, це його особиста справа. Але він не має права принижувати жінок України такими шовіністичними висловлюваннями - ми живемо в європейській державі, у третьому тисячолітті», - наголосила Т.МЕЛІХОВА.

Вона додала, що навряд чи може собі уявити, щоб, наприклад, опозиція уряду Німеччини зробила подібного роду заяву щодо Ангели МЕРКЕЛЬ, вказавши їй, де вона має знаходитися і що там робити.

«Адже це буде розцінено як прояв гендерного шовінізму, що є категорично неприпустимим у демократичному суспільстві. Я не хочу обговорювати, де місце самого В.ЯНУКОВИЧА за те, що він вкрав в українського народу більше ста гектарів урядової резиденції Межигір’я», - додала голова київської фракції БЮТ.

Т.МЕЛІХОВА закликала всіх жінок Києва та України підтримати своїм голосуванням 7 лютого кандидата на пост Президента України Юлію ТИМОШЕНКО, яка захищає права громадян України незалежно від статі.

«Віктор ЯНУКОВИЧ просто боїться розумного та сильного суперника Юлію ТИМОШЕНКО, намагаючись такого роду заявами її «нейтралізувати». Проте, чи він замислювався, як на такі слова відреагували б Маргарет ТЕТЧЕР, Мадлен ОЛБРАЙТ чи Тар`я ГАЛОНЕН?», - поцікавилась депутат Т.МЕЛІХОВА.

Після оприлюднення тези В.ЯНУКОВИЧА про те, що «свої примхи жінка має показувати на кухні» щодо Ю.ТИМОШЕНКО світові ЗМІ звинуватили його у нешанобливому ставленні до жінок, йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня народний депутат від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН висловила переконання, що кандидату у президенти В.ЯНУКОВИЧУ немає про що дебатувати з його суперником Ю.ТИМОШЕНКО, і тому він навряд чи братиме участь у теледебатах.

Пізніше сам В.ЯНУКОВИЧ запропонував Ю.ТИМОШЕНКО реалізувати на кухні свою жіночу примху щодо проведення дебатів напередодні другого туру виборів глави держави.

Після цього Ю.ТИМОШЕНКО знову запросила В.ЯНУКОВИЧА взяти участь у передвиборчих дебатах.