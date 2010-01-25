Ющенко зібрав позачергове засідання РНБО

Розпочалось позачергове засідання Ради національної безпеки та оборони, присвячене ситуації на державному підприємстві “Поліграфічний комбінат “Україна”.

Як передає кореспондент УНІАН, у засіданні бере участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці поліграфкомбінат «Україна» у Києві, де, зокрема, друкуються і виборчі бюлетені, зазнав нападу.

Група людей намагалася увійти до приміщення комбінату, а після того, як це не вдалося, невідомі розбили шибки на першому поверху, через які вони й увійшли до будівлі. Зіткнення сталися і всередині приміщення, були застосовані пожежні шланги, частина приміщення залита водою. До місця події була викликана міліція.

Партія регіонів раніше заявляла про спробу змінити керівництво комбінату "Україна" командою Юлії ТИМОШЕНКО, щоб надрукувати зайві 1,5 млн. виборчих бюлетенів.

Перед засіданням РНБО міністр юстиції Микола ОНІЩУК нагадав журналістам, що цей комбінат знаходиться у системі управління Міністерства фінансів.

Говорячи про законність зміни керівництва поліграфкомбінату, М.ОНІЩУК зауважив, що для цього мають бути підстави. «Про наявність таких підстав чи відсутність, власне, сьогодні і буде йтися на засіданні РНБО», - сказав міністр.

Також він повідомив, що на даний момент немає жодного провадження виконавчих служб, які б стосувались поліграфкомбінату. «Іншими словами, у даному випадку не йдеться про виконання рішень судів», - сказав М.ОНІЩУК.