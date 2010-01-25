Депутат спалив свій паспорт після присвоєння звання Героя Бандері
12:40, 25 січня 2010Права людини
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Дійство на площі Нахімова
|Депутат Костянтин Заруднєв (ПСПУ) тримає свій палаючий паспорт під час акції протесту. Севастополь, 24 січня
Перед тим, як підпалити паспорт і кинути його в урну, депутат відірвав від нього своє фото. Як додав К.ЗАРУДНЄВ, він сподівається колись вклеїти це фото у паспорт громадянина Криму.
Дійство відбувалося на площі Нахімова, у присутності кількох десятків журналістів.
Працівники Ленінського райвідділу УМВС України в місті Севастополі зафіксували те, що відбувалося, складений рапорт, проводиться перевірка. Залишки паспорта міліціонери дістали з урни і забрали із собою.
За іншими даними, К.ЗАРУДНЄВА не влаштовувала якась неточність у паспорті, і він все одно збирався одержати новий паспорт громадянина України.
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