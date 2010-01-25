Ющенко: 5 нардепів від ПР захопили кабінет директора комбінату «Україна»

П’ятеро народних депутатів від Партії регіонів захопили кабінет директора поліграфкомбінату «Україна», де, зокрема, друкуються виборчі бюлетені .

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні на позачерговому засіданні Ради національної безпеки і оборони.

«П’ять народних депутатів від Партії регіонів в знак протесту (проти призначення нового керівника – УНІАН) захопили кабінет директора. З п’ятьма народними депутатами присутні ще 20 людей», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зауважив, що служба охорони підприємства не впоралася із завданням і пропустила, крім народних депутатів, по суті невідомих осіб.

За словами глави держави, цьому передувало рішення уряду щодо призначення нового керівника поліграфкомбінату «Україна». «Декілька днів тому за ініціативою уряду був змінений статут цього підприємства, і на базі зміненого статуту відбулося призначення нового керівника», - сказав В.ЮЩЕНКО, зазначивши, що новий керівник не має допуску до роботи з секретними документами, тобто до державної таємниці, і таким чином не має права управляти даним підприємством.

При цьому В.ЮЩЕНКО підкреслив, що це відбувається в процесі підготовки та проведення виборів, зокрема друку на цьому підприємстві виборчих бюлетенів.

В.ЮЩЕНКО закликав членів РНБО дати оцінку цій ситуації і напрацювати правильне рішення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці поліграфкомбінат «Україна» у Києві зазнав нападу. Група людей намагалася увійти до приміщення комбінату, а після того, як це їм не вдалося, невідомі розбили шибки на першому поверсі, через які вони й увійшли до будівлі.

Раніше, 22 січня, Партія регіонів заявила про “незаконні дії з боку Кабінету міністрів” щодо зміни керівництва поліграфічного комбінату «Україна» з метою друку додаткових 1,5 млн. бюлетенів в інтересах кандидата на пост Президента Юлії ТИМОШЕНКО.

Зокрема, за словами депутата від ПР Василя ГРИЦАКА, посадові особи Секретаріату Кабміну і керівництво Міністерства фінансів, в управлінні якого є поліграфкомбінат «Україна», незаконно, в ручному режимі, внесли зміни до статуту цього підприємства. Як результат - наказом виконувача обов’язки міністра фінансів Ігоря УМАНСЬКОГО виконувачем обов’язки генерального директора поліграф комбінат був призначений Володимир ХОМКО. Як підкреслив народний депутат, завдання новопризначеного в.о. гендиректора - забезпечення незаконного друку 1,5 млн. бюлетенів в інтересах Ю.ТИМОШЕНКО.

Разом з тим у БЮТ назвали ці заяви провокацією.

Крім того, міністр внутрішній справ Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що ситуація довкола ПК “Україна” “насправді не така, як її спробувала подати Партія регіонів”. “Мова іде не про бюлетені, мова іде про відстоювання бізнесу, близького до цієї партії. Ні про які додаткові тиражі (бюлетенів) мови йти не може», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, «справа в тому, що поліграфкомбінат «Україна», зокрема, друкує паспорти та інші документи суворої звітності для державних потреб. Як відомо, народний депутат України Василь ГРИЦАК, який є близьким до консорціуму ЄДАПС, відмовився друкувати паспорти в січні, в результаті сьогодні у нас 60 тис. громадян заплатили кошти, але не можуть отримати паспорт, бо ЄДАПС, фактично використовуючи своє монопольне становище і вплив на колишнього директора поліграфічного комбінату «Україна», відмовляється виконувати свої зобов’язання без попередньої оплати. Відтак, Міністерство фінансів, в чиєму підпорядкуванні знаходиться поліграфкомбінат «Україна», змінило директора».

«Йдеться про те, що монополія ЄДАПС на друкування паспортів буде розірвано», - зазначив він.