Конкурс на кращу назву сайту соціальної мережі активістів-правозахисників

Запрошуємо аплікантів та випускників програми „Розуміємо права людини” взяти участь у конкурсі на кращу назву сайту соціальної мережі активістів-правозахисників, який почне свою роботу вже протягом найближчих двох місяців. Сайт, функціонально схожий на відомі соціальні мережі „Фейсбук” та „ВКонтакті”, планується як платформа для спілкування, обміну думками та інформацією між активістами правозахисного руху України та інших країн регіону.

Програмування та розробку дизайну сайту доручено відомій web-студії „Fusion”, і ми не маємо сумніву, що ресурс буде зручним та сучасним комунікативним інструментом. Проте успішність цього проекту залежить не тільки від майстерності розробників, а й від красивої та влучної назви, яка б передавала цінності та прагнення майбутніх користувачів ресурсу. Команда „Розуміємо права людини” переконана, що найкращі варіанти назви можуть запропонувати ті, хто вже пройшов школи та семінари в рамках програми і впевнено володіє спільною для всіх нас мовою – мовою прав людини.

Надсилайте свої варіанти назви майбутньої соціальної мережі на адресу програми „Розуміємо права людини” rozumiemopravaludyny@gmail.com до 10 лютого 2010 року. Не забувайте вказувати тему вашого листа – „Соціальна мережа”.

Експерти програми „Розуміємо права людини” оберуть найкращий варіант назви, автору якого гарантується позаконкурсна участь у одному з заходів програми та цінний приз, який переможцю буде вручено на підсумковій конференції програми наприкінці року.

Проект зі створення сайту соціальної мережі активістів правозахисного руху адмініструє Луганський правозахисний центр „Поступ” за фінансової підтримки Міжнародного фонду .