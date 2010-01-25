У Головатого з'явився шанс стати суддею Європейського суду

Європейський суд з прав людини вважає, що країни можуть відкликати кандидатів на посади суддів.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у консультативному висновку суду, схваленому 22 січня.

“Суд вважає, що країни можуть, в рамках своїх суверенних повноважень, відкликати з власних причин списки кандидатів на посаду судді Суду”, - зазначається у висновку. Разом з тим, Європейський суд вважає, що мають бути певні часові обмеження для відкликання списку кандидатів. При цьому, суд вважає, що таким часовим обмеженням може бути граничний термін подання списку кандидатів на розгляд ПАРЄ.

Згідно з консультативним висновком, до спливання терміну подання списку кандидатів на посади суддів Європейського суду до Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), країна-член може відкликати поданий раніше перелік кандидатів. При цьому кандидати, подані у відкликаному переліку мають вважатися як такими, чиї кандидатури не пропонувалися до розгляду.

У випадку ж, якщо після дати подання переліку кандидатів до ПАРЄ, один з кандидатів бере самовідвід, країна-член, на думку суду, може лише замінити одну кандидатуру в переліку.

Як повідомляв УНІАН, суд схвалив свій висновок, відповідаючи на запит Комітету міністрів Ради Європи від 15 липня 2009 року. Запит був сформований внаслідок ситуації з призначенням судді Європейського суду від України.

23 червня 2009 року ПАРЄ розглянула доповідь по Україні, в якій пропонувалося позбавити повноважень українську парламентську делегацію за проблеми з призначенням судді, однак не підтримала пропозицію вжити таких жорстких заходів.

Україна подала перелік з трьох кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини у квітні 2007 року, однак 14 вересня 2007 року перелік був відкликаний, оскільки, згідно з Указом Президента України, перший перелік був сформований з порушеннями. Тим же указом було затверджено нові правила відбору кандидатів в Україні. ПАРЄ продовжила розгляд першого переліку, після чого один з кандидатів з нього взяв самовідвід.

За результатами нового відбору Україна подала другий перелік кандидатів, якій не визнається ПАРЄ, оскільки Асамблея вважає, що Україна мала просто доповнити перший перелік третьою кандидатурою.

Зараз Україну в суді представляє суддя ad hoc.

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