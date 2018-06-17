Європі потрібні освічені роми

Якщо порочне коло бідності та дискримінації не завершиться, то економіка східного Європейського Союзу постраждає. Тримала дискримінація ромів у Європі не тільки порушує людську гідність, але і є серйозною проблемою, яка паралізує розвиток східних європейських країн з великою чисельністю населення ромів. Іспанія, яка є найбільш успішною у вирішенні проблеми ромів в порівнянні з іншими країнами, цього місяця може зайняти лідируючу позицію, як передбачає головуючий Європейського Союзу.

Близько 12 мільйонів ромів живе сьогодні у Європі, переважно на сході. Незважаючи на загальне економічне зростання цього регіону протягом останніх двох десятиліть, життя для багатьох ром зараз гірше, ніж будь-коли. Упродовж комуністичної епохи Роми отримали роботу та житло. Але, важка промисловість, в якій багато хто працював, зараз закривається та рівень безробіття широко поширюється. Багато ромів живуть в жахливих умовах, недостойних сучасної Європи.

Ці економічні труднощі поглиблюються соціальною напруженістю. Більшість населення дуже вороже налаштовані проти ромів, та дискримінація стосовно них відбувається на кожному рівні. Наприклад, діти ромів найчастіше автоматично поміщаються у класи для розумово відсталих, просто тому, що вони є ромами. Незважаючи на реформування судового регулювання, ромам регулярно відмовляють у рівному доступі до житла, освіти та охорони здоров`я, створюючи порочне коло бідності та маргіналізації. Реальність і стереотипи підсилюють один одного в рефлексивний спосіб.

ЄС поступово розуміє, що воно має серйозну соціальну проблему на своїх руках. Позбавлені можливостей на сході, чимало ромів перейшли у західну Європу, розпалюючи цим нову хвилю ворожості. В Італії програма уряду Берлусконі щодо поселень ромів – руйнування будинків та дактилоскопія ромів виключно на основі їх етнічної приналежності, - є грубим порушенням прав людини. Це спонукало ЄС створити нову позицію Комісара основних прав, з остаточними слуханнями, які мають початися у січня. У той же час, порушення тривають.

На позитивній ноті, "Десятиліття інтеграції циган", яка була створена в 2005 році, отримує сильну підтримку з боку структурних фондів, які адмініструються Європейською комісію, і робить деякі кроки. Однак, цього недостатньо, щоб повернути назад наростаючу хвилю насильства і дискримінації, яка посилюється нещодавнім економічним спадом.

Все, що зараз потрібно, це створення цілісної Європейської стратегії щодо вирішення проблем ромів. Ця стратегія має апелювати як до нестерпних умов проживання ромів, так і до ворожих стереотипів, які існують в рамках більшості населення, оскільки вони взаємно підкріплюють один одного.

Це не лише питання прав людини, але й економічне. Просліджуючи нинішні демографічні тенденції, до 2040 року чисельність ромів становитиме приблизно 40% працюючого населення Угорщини. Така ж сама статистика і в сусідніх країнах. Доки роми не є добре освіченими й соціально інтегрованими - у повному контрасті з реальністю вже сьогодні - економічне майбутнє цих країн є похмурим.

Ключем до успіху є виховання нового покоління ромів, які не прагнуть до асиміляції в загальній популяції, але навмисно зберігають свою ромську самобутність. Освічений, успішний ром може зруйнувати поширені негативні стереотипи, саме їхнє існування.

Я розмовляю з деякими представниками влади з приводу цього питання. Моя мережа зробила освіту ромів пріоритетною з моменту створення Угорщини в 1984 році та по всій решті частини Східної Європи з 1989 року. Ці зусилля створили невелику, добре освічену ромську еліту, яка зараз робить важливий внесок у справу визволення ромів. Ці лідери проклали дорогу для наступників, проте їх існує дуже мало.

У зв`язку з початком століття інтеграції народу ромів в 2005 році, моя мережа сформувала альянс із Світовим банком і передав свої ромські освітні програми для новоствореного Фонду освіти ромів. У минулому році фонд безпосередньо надав допомогу 30 000 ромських дітей та 800 студентам університетів. Він також надає безцінну підтримку країнам-членам системи публічної освіти для зміцнення інтеграції ромів. Фонд планує подвоїти свої активи протягом найближчих п`яти років, але, знову ж таки, цього не достатньо. Враховуючи необхідність, вони повинні зрости в десятки разів.

Масштаб цієї проблеми вимагає комплексної та інституційної реакції з боку ЄС, яка б виходила далеко за межи «десятиліття» та можливостей моїх фондів. Європейська Платформа Ромів в минулому році розпочала кампанію стосовно питань ромів, проте вона не пішла далеко. Європа має розробити довгострокову стратегію, пов’язану із програмами та механізмами моніторингу, які принесуть реальні зміни у цих питаннях.

Іспанія може по праву пишатися тим, яким чином вона вирішила питання своїх ромських меншин. Я сподіваюсь, що головування Іспанії в ЄС буде на основі цього досвіду розпочне запуск переможної стратегії Європейських ромів. Якщо Іспанія покаже дорогу, вся Європа буде в кінцевому рахунку збирати вигоди.

Джордж Сорос, Guardian

Переклад здійснила волонтер Міжнародної Амністії в Україні Аліна Свідерська.

Джерело: Xenodocuments