Головний рабин РФ звинуватив українців в участі у нацистських вбивствах евреїв

Головний рабин РФ Берл ЛАЗАР стверджує, що населення України і Прибалтики брало участь у ліквідації євреїв під час Другої світової війни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, про це він сказав під час зустрічі з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.

«Думаю, що в цілому єврейська громада в Росії хотіла б справді показати, що не можна не тільки заперечувати цей момент і Голокост у цілому, але участь кожної нації, котра нам допомагала, - це ідеологічний підхід. Не тільки, що хтось допомагав, хтось – навпаки», - сказав головний рабин РФ.

За його словами, «нацизм - це погано не тільки тому, що вбивали, а тому, що вбивали і виправдовували свої дії. Ті, хто допомагав їм, реально, те, що було в Прибалтиці, те, що було в Україні, - місцеві народи брали участь у ліквідації євреїв. Не те, що прийшли нацисти, і народ чинив опір. Були люди, які реально багато чого зробили, але в цілому держава допомагала. Тому, коли сьогодні вони прагнуть знову говорити, що в нас є своя історія - це страшно».

Б.ЛАЗАР підкреслив, що ніколи не забудуть, що для них зробила Радянська Армія під час Другої світової війни.

«Ми це повинні чітко підкреслити і розповісти те, що було насправді. Тому що, на жаль, те, що ми бачимо, і що було в останні дні в Україні - це страшно. Для нас це справді неприйнятно. І ми допомагатимемо роз`яснювати ці питання, щоб було чітко зрозуміло, що було. Історичні факти - це найкраща відповідь, коли ми бачимо таке», - підкреслив головний рабин Росії.

У свою чергу, В.ПУТІН зазначив, що уважно стежить за тим, що відбувається в світі з приводу проблем, пов`язаних із спотворенням історії і запереченням Голокосту.

«Хочу зазначити, що, безперечно, все, що стосується збереження пам`яті про жертви нацизму, все, що стосується збереження інформації про реальні трагічні події Другої світової війни, - тут єврейські організації завжди виступають нашими послідовними союзниками. Це було і під час перенесення пам`ятника в Таллінні, це спостерігаємо і в інших регіонах світу, де вдаються до таких спроб перегляду правди про трагедію Другої світової війни. Ми бачимо послідовність єврейських організацій і в Росії. З цього питання ми з вами цілком згодні. Хочу Вам за це подякувати», - сказав В.ПУТІН.