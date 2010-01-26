Рада заборонила читати листування ув’язнених з адвокатами

Верховна Рада дозволила ув`язненим безперешкодно листуватися з адвокатами.

За прийняття в другому читанні законопроекту No. 2460 проголосували 327 депутатів при необхідних 226.

Зокрема, Верховна Рада заборонила адміністрації установ виконання покарань переглядати кореспонденцію ув`язнених, що надсилається адвокатам, і що надходить від адвокатів. Така кореспонденція надсилається за адресою протягом доби з часу її подання.

Законопроект передбачає, що кореспонденція, яку засуджені адресують Уповноваженому Верховної Ради з прав людини, Європейському суду з прав людини, а також іншим відповідним органам міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, уповноваженим особам таких міжнародних організацій та прокуророві, перегляду не підлягає і надсилається за адресою протягом доби з часу її подачі.

Кореспонденція, яку засуджені отримують від зазначених органів та осіб, перегляду також не підлягає.

Кореспондент