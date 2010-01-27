Прес-конференція "Доступ громадськості до Генеральних планів міст України"

У п’ятницю, 29 січня, об 11.00 у Всеукраїнському прес-центрі при Українському національному інформаційному агентстві УКРІНФОРМ відбудеться прес-конференція на тему: "Доступ громадськості до Генеральних планів міст України".

Організатор – Східноукраїнський центр громадських ініціатив (http://www.totalaction.org.ua/ ). Під час заходу будуть оприлюднені результати проведеного громадського дослідження доступності для громадськості генеральних планів 70 міст України – обласних центрів та туристичних міст.

У заході візьмуть участь Юлія Ращупкіна, голова Східноукраїнського центру громадських ініціатив, керівник проекту; Богдан Бондаренко, член Ради Східноукраїнського центру громадських ініціатив, експерт з юридичних питань; Віктор Філіпповський, експерт із питань містобудування. До участі у заході запрошені також представники органів державної влади, у компетенції яких знаходиться вирішення питання закритості Генеральних планів міст.

Довідково: Захід проводиться Східноукраїнським центром громадських ініціатив у рамках проекту «Через доступ до Генпланів – до містобудування без корупції». Проект має на меті вирішити проблему незаконного обмеження доступу до генеральних планів міст України та їх картографічних складових грифами «Для службового користування» (ДСК) та «Таємно».

Ініціативу Східноукраїнського центру громадських ініціатив було підтримано у рамках програми «Верховенство права» МФВ.

Контакти: Юля Ращупкіна - голова Східноукраїнського центру громадських ініціатив тел.: 8676409440 , e-mail: zahyst@gmail.com , http://www.totalaction.org.ua/ .

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