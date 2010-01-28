Румунія створить агентство з надання громадянства молдаванам

Румунія для полегшення процесу надання свого громадянства жителям Молдови найближчим часом створить спеціальне агентство з надання румунського громадянства. Таку заяву зробив в Кишиневі президент Румунії Траян Бесеску після зустрічі з в.о.президента Молдавії Міхаєм Гімпу та засідання офіційних делегацій двох країн.

За словами Т.Бесеску, планується, що агентство буде засноване рішенням уряду вже 29 січня. Офіс агентства буде в Бухаресті. У нього буде також п`ять територіальних бюро - в Яссах, Галаці, Сучаві, Клужі та Тимішоарі.

Голова румунської держави зазначив, що створення агентства істотно полегшить процес надання румунського громадянства жителям Молдови, і підвищить швидкість вирішення справ. За його словами, в 2009 р. Румунія надала румунське громадянство 20 тис. молдаван, які були позбавлені його примусово. При цьому 14 тис. молдавських громадян вже одержали торік румунські паспорти після принесення присяги.

Очікується, що після створення агентства з наданням румунського громадянства протягом року прийматимуться близько 100-150 тис. заяв від громадян Молдавії на отримання румунського громадянства. "Румуни відчувають, що за Прутом живуть їх брати", - цитує Т.Бесеску РосБізнесКонсалтинг.