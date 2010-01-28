Адвокат: Бандера ніколи не був громадянином України

Донецький окружний адміністративний суд відкрив провадження за позовом про визнання незаконним і скасування указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння Степану Бандері звання «Герой України».

Як повідомив позивач - донецький адвокат Володимир ОЛЕНЦЕВИЧ, в постанові адмінсуду, яку адвокату сьогодні видали на руки, призначена дата першого судового засідання у цій справі – 18 лютого 2010 року.

Коментуючи кореспонденту УНІАН рішення суду, В.ОЛЕНЦЕВИЧ зазначив, що воно «абсолютно відповідає Кодексу адміністративного судочинства України, оскільки оскаржуваний указ є правовим актом індивідуальної дії». При цьому В.ОЛЕНЦЕВИЧ наголосив, що своїм рішенням суд не порушив «правила територіальної підсудності».

В.ОЛЕНЦЕВИЧ також звернув увагу, що у своїй постанові про початок провадження за його позовом суд зобов`язав сторону відповідача, тобто Президента України, надати суду подання про присвоєння звання Героя України, нагородний лист встановленого зразка, а також протокол про вручення нагородних атрибутів звання Героя України. «У своєму позові я не просив про це, це ініціатива суду», - зазначив адвокат.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня Донецький окружний адміністративний суд прийняв до розгляду позов про визнання незаконним і скасування указу Президента України В.ЮЩЕНКА про присвоєння Степану Бандері звання «Герой України».

За словами позивача, адвоката В.ОЛЕНЦЕВИЧА, у своїй позовній заяві він наполягає, що В.ЮЩЕНКО, присвоївши С.Бандері звання «Герой України», порушив частину 2 статті 6 Закону України «Про державні нагороди України», згідно з якою це звання може бути присвоєне тільки громадянам України. В.ОЛЕНЦЕВИЧ на підставі ст. 3 Закони України «Про громадянство України» наполягає, що С.Бандера громадянином України ніколи не був, а тому не може бути нагороджений цим високим званням.

Позивач також наполягає, що Президент В.ЮЩЕНКО одночасно зі званням «Герой України» незаконно присвоїв С.Бандері «Орден Держави», і тим самим порушив частину 3 статті 6 Закону України «Про державні нагороди України». «Згідно із законом, Орден Держави присвоюється Герою України «за видатні трудові досягнення», - уточнив адвокат. Він упевнений, що таких «трудових досягнень» С.Бандера не має.