Верховна Рада відправила Луценка у відставку

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про відставку Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ України».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосував 231 із 398 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Тим часом сам Юрій ЛУЦЕНКО пов’язує це голосування з намаганням Партії регіонів розчистити собі шлях для фальсифікації президентських виборів.

Він зауважив, що коли правоохоронні органи виявляють порушення у ході виборчої кампанії та роблять все, аби їх припинити, це чомусь називається тиском, а припинення безладів на поліграфкомбінаті «Україна» взагалі порівнюють із тероризмом.

«Я прекрасно розумію, що є політична сила, яка усвідомлює, що для перемоги їм потрібно зламати нормальний режим виборчого процесу, який відбувся в першому турі», - сказав міністр.

Відповідаючи на запитання, яким чином Ю.ЛУЦЕНКО пояснить те, що у житомирському офісі одного із депутатів від «Народної самооборони» знайдено агітаційні матеріали, які спрямовані проти одного з кандидатів і в яких вказується, що він - «зек», Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що ці листівки не мають жодного відношення до виборчого процесу.

«У листівках не міститься жодного заклику голосувати «за» чи «проти» обох кандидатів у президенти. Там міститься єдиний логотип – «стоп зек». Якщо Партія регіонів у кожному зеку пізнає свого кандидата, я в цьому не винен», - додав Ю.ЛУЦЕНКО.