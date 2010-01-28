Тимошенко: Луценко продовжить керувати міністерством

Юрія ЛУЦЕНКА сьогодні буде призначено першим заступником – виконуючим обов`язки голови Міністерства внутрішніх справ, і він продовжить керувати міністерством.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Херсоні журналістам заявила прем`єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона повідомила, що призначення пройде на засіданні Кабінету міністрів України, яке призначене на 13.00.

«Не потрібно жодних екстремальних висновків робити щодо цієї теми, тому що Ю.ЛУЦЕНКА сьогодні о 13.00 на засіданні уряду буде призначено першим заступником міністра внутрішніх справ – виконуючим обов`язки. Він очолюватиме міністерство і запобігатиме фальсифікаціям», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що голосування Верховної Ради за відставку Ю.ЛУЦЕНКА не було для неї несподіванкою.

«Для нас це були очікувані дії Партії регіонів, тому що за кілька днів до цього Віктор ЯНУКОВИЧ організував захоплення держпідприємства (йдеться про поліграфкомбінат «Україна» - УНІАН)… Міністр внутрішніх справ не допустив захоплення державного спеціалізованого підприємства. І саме тому така реакція В.ЯНУКОВИЧА, яка була спрямована на відставку Ю.ЛУЦЕНКА, для нас зрозуміла, тому що саме міністр внутрішніх справ і перешкоджав фальсифікаціям по всій країні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 січня, Верховна Рада України прийняла постанову «Про відставку Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ України». “За” проголосував 231 з 398 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Відставку Ю.ЛУЦЕНКА підтримали: 171 народний депутат від Партії регіонів, один - від БЮТ, 11 - від НУ-НС, 27 - від КПУ, 19 - від Блоку Литвина і два позафракційних депутата.

Одразу після цього прес-служба КМУ повідомила про призначення сьогодні на 13.00 позачергового засідання уряду.