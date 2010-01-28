У Кременчуку заступник мера вигнав журналістів з наради

Сьогодні у Кременчуку Полтавської області заступник міського голови Микола ПОРИЦЬКИЙ вигнав журналістів з наради керівників комунальних підприємств міста.

Як заявили кореспонденту УНІАН репортер "Кременчуцького Телеграфу" Тетяна ДОНЧЕНКО і редактор газети "Програма плюс" Олександр КУРИЛОВ, М.ПОРИЦЬКИЙ сьогодні вранці заборонив журналістам бути присутнім на робочій нараді керівників комунальних підприємств міста, де традиційно обговорюються важливі питання життєдіяльності Кременчука.

М.ПОРИЦЬКИЙ заявив, що не запрошував представників ЗМІ, а тому вимагає від них залишити приміщення. Віце-мер проігнорував аргументи журналістів газет "Кременчуцький Телеграф`" і "Програма плюс", які відзначили, що на таких нарадах обговорюються питання, що безпосередньо стосуються всіх жителів міста, і тому пресі важливо про це інформувати. При цьому він заявив: "Вам ця інформація не потрібна. А що потрібне - надасть прес-служба", розповіли журналісти.

Заздалегідь питання присутності представників ЗМІ на нараді комунальників було узгоджене з прес-службою міської ради, і жодних заперечень прес-служба не висловлювала. Журналісти видань "Кременчуцький Телеграф`" і "Програма плюс" вирішили звернутися із заявою до прокуратури Кременчука щодо грубого порушення посадовцем міськвиконкому законодавства про ЗМІ, зокрема, про доступ до інформації. Також представники преси підготують звернення до міського голови Кременчука Миколи ГЛУХОВА з проханням дати оцінку діям його заступника і зробити більш відкритою роботу комунальних служб міста.

Сам М.ПОРИЦЬКИЙ вважає, що не порушував ніяких законів. За його словами, він проводив закриту робочу нараду, на яку не запрошував пресу.

Він сказав кореспонденту УНІАН: "Побачивши, що в залі засідань журналісти, я попросив прес-службу сказати їм, що засідання закрите. Але вони проігнорували зауваження прес-секретаря. Тоді я попросив їх вийти. Ми обговорювали робочі моменти. Представник прес-служби присутня і потім надасть всю необхідну інформацію".