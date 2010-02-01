Нємцова та інших опозиціонерів затримали в Москві

На Тріумфальній площі в Москві співробітники міліції затримали близько 30 осіб, які беруть участь у несанкціонованій акції опозиції на захист 31 ст. Конституції, повідомляє «Газета.Ru».

Серед затриманих опинилися Борис Нємцов, правозахисники Лев Пономарьов, Олег Орлов, активіст опозиційного руху «Солідарність» Ілля Яшин, Всеволод Чорнозуб, лідер руху «Ми» Роман Доброхотов. Всі затриманих помістили в автозак, який має доставити їх в ВВС «Китай-Город».

Міліція розділила територію Тріумфальної площі на сектори і не дозволяє тим, хто зібрався безперешкодно пересуватися площею.

В цілому в акції взяли участь не менше 200 чоловік, серед яких були глава Московської групи Хельсінкі Людмила Алексєєва, головний редактор «Новой газеты» Дмитро Муратов, директор Сахаровського центру Юрій Самодуров та інші.