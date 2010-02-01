Киянам дадуть визначити перелік послуг ЖЕКів, за які вони хочуть платити

У 2010 році кияни самостійно визначать перелік послуг з утримання будинків, за які вони сплачуватимуть.

Відповідне розпорядження підписав Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

З цією метою у кожному будинку столиці буде проведено громадські слухання.

«Мешканці кожного будинку самостійно визначать, за які послуги вони готові платити муніципальним комунальним службам, а які виконуватимуть самостійно або ж за допомогою інших служб”, - поінформував перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

Зокрема, за його словами, мешканці зможуть додатково закласти в тариф плату за охорону, консьєржа, заміну ліфта тощо. Або ж залишити все як є чи навіть скоротити кількість послуг, сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

Однак при цьому він зазначив, що потрібно врахувати, що законодавством передбачений перелік обов’язкових послуг з утримання будинків комунальної форми власності, і в разі, якщо мешканці вирішать відмовитись від якихось із них, вони мають визначитись, хто надалі буде надавати ці послуги.

“Тобто, у протоколі громадських слухань буде записано, що, наприклад, мешканці будинку вирішили відмовитись від централізованого вивезення твердих побутових відходів, і одразу ж зазначено, хто натомість буде виконувати цю функцію. Це ж стосується утримання ліфта, миття сходових клітин тощо. Рішення буде прийматись більшістю у кожному окремо взятому будинку», - сказав перший заступник голови КМДА.

А.ГОЛУБЧЕНКО додав, що на виконання розпорядження Київського міського голови, структурними підрозділами КМДА вже розроблено порядок проведення громадських слухань щодо тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

Наразі Головним управлінням житлового господарства спільно з районними адміністраціями проводиться організаційна підготовча робота для проведення громадського обговорення розрахунків починаючи з лютого 2010 року. Громадські слухання по кожному житловому будинку планується провести впродовж І півріччя поточного року, сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.