Відкрита лекція-дискусія «Сучасна концепція прав людини, або ж Що таке демократія сьогодні?»

«Наука при каві» та Міжнародна Мережа «Молодіжний Правозахисний Рух» запрошують всіх бажаючих взяти участь у зустрічі з визнаним експертом і правозахисником Андрієм Юровим.

Зустріч відбудеться 2 лютого 2010 р. в Національному університеті «Києво-Могилянська академія». Початок о 18:30.

Номер аудиторії буде додатково повідомлено учасникам, які пройдуть відбір після реєстрації.

За додатковою інформацією звертайтесь до Юлії Василенко (050 654 92 72, 063 892 31 36).

Зарeєcтруватися на захід можна за посиланням: http://swc.com.ua/rejestracija

Довідка:

Андрій Юров – почесний президент Міжнародної Мережі «Молодіжний Правозахисний Рух», директор зі стратегічного розвитку Московської Гельсінської Групи, експерт Ради Європи, міжнародний тренер і лектор у сфері розвитку громадянського суспільства та Прав Людини.

З 1987 р. – учасник напівдисидентського правозахисного руху літераторів і журналістів, що оформився з 1988 р. у «Вільну Профспілку Літераторів і Журналістів».

З 1998 р. керівник міжнародного «Інтернаціонального Проекту – Молодіжний Правозахисний Рух» і його почесний президент.

2001-2002 рр. – вибраний до складу Консультативної Ради (Advisory Council) Молодіжного сектора Ради Європи і Наглядової групи Молодіжної програми «Правозахисна освіта».

З 2002 р. – в «пулі тренерів» («Trainers Pool») Молодіжного Сектора Ради Європи.

Автор багатьох статей і виступів про розвиток неурядового сектора і правозахисного руху в Росії. Літератор, автор віршів, прози, есе, форматор та драконолог-любитель :-)

Додаткова інформація на сайтах:

http://www.yhrm.org/news/network/andrey_yurov_intervyu_po_delu_zhovtisa

http://www.freeun.ynnet.org/andrey_yurov.shtml