Янукович визнав, що "трохи перебрав" з Тимошенко на кухні

Віктор Янукович каже "трохи перебрав", відправивши Юлію Тимошенко на кухню.

Про це він сказав в ефірі "Шустер Live".

"Я, звісно, трошки перебрав. Трошки. Бо насправді в нас жінки грають велику роль у політиці. І чим більше буде жінок у політиці, але врівноважених, тим краще. Бо жінки завжди врівноваженіші, не такі агресивні як чоловіки. Але Тимошенко - це окремий випадок", - заявив він.

На запитання, чи готова Україна обрати президентом жінку, Янукович заявив, що так ставити питання не можна.

"Треба обрати політика, який нагодує країну не словами, а справами. Словами чи брехнею країну не нагодуєш. Я так коротко сказав", - заявив він.

Як відомо, раніше Віктор Янукович відмовився брати участь у телевізійних дебатах з Юлією Тимошенко.

"Те, що мені говорять, що з жінкою дарма сперечатися, - неправильно, я з цим не згодний. Я, у першу чергу, вважаю, що вона - прем`єр-міністр і повинна нести відповідальність за кожне своє слово. А якщо вона жінка - то повинна йти на кухню і показувати там свої примхи", - заявив Янукович.

Українська правда