Українська Гельсінська спілка з прав людини оголошує конкурс для громадських організацій, що знаходяться в Києві

УГСПЛ шукає партнерів для проведення заходів, присвячених правам людини, в рамках фестивалю документального кіно з прав людини Docudays.ua-2010.

Docudays.ua - єдиний міжнародний фестиваль документальних фільмів про права людини в Україні. Цього року він буде проходити з 26 березня по 2 квітня.

Мета фестивалю - засобами кіномистецтва привернути увагу українського суспільства до проблем "звичайної" людини, сприяти розвитку відкритого діалогу про права людини, утвердженню ставлення до людської гідності як найвищої цінності.

Структура Docudays.ua: конкурсні покази документальних стрічок, ретроспектива фільмів знаних режисерів-документалістів, інформаційні й тематичні програми, семінари, круглі столи, дискусії, конференції, майстер-класи відомих документалістів, міжнародна майстерня документального кіно.

Якщо ви хочете провести цікавий правозахисний захід, УГСПЛ готова вам допомогти. Перевага надається креативним ідеям!

Інформацію про заходи на конкурс надсилайте за адресою: gov-marina@helsinki.org.ua

Лист має бути на фірмовому бланку організації. В ньому має бути вказано:

- Назва організації;

- ПІБ виконавця заходу та його контакти

- Назва заходу

- Орієнтовна кількість учасників

- Обґрунтування необхідності проведення саме ЦЬОГО заходу

Кінцевий строк: 1 березня 2009 року

Переможців буде визначено 7 березня 2009 року.