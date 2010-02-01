Найменше замовних матеріалів - на «5 каналі» та ТРК «Україна»

У період між 18 та 23 січня, коли за законом «Про вибори Президента» передвиборна агітація була забороненою, матеріали з порушеннями стандартів, які можуть свідчити про замовний характер, з’являлись у новинах усіх всеукраїнських телеканалів.

Про це свідчать передані в УНІАН результати моніторингу, який проводить громадська організація «Телекритика» у рамках проекту громадської організації Internews Network «У-Медіа» «Моніторинг дотримання журналістських стандартів та підвищення медіаграмотності широкого кола українських громадян».

За даними дослідження, кількість підозрілих матеріалів була меншою (74) в порівнянні з останнім тижнем перед виборами (132). Найбільше матеріалів вийшло на користь кандидатів, що пройшли до другого туру – Віктора ЯНУКОВИЧА (30) і Юлії ТИМОШЕНКО (22); також у трійці залишився чинний президент України Віктор ЮЩЕНКО (13). Інші підозрілі матеріали були на користь Сергія ТІГІПКА та фонду Віктора ПІНЧУКА.

Як відзначає "Телекритика", найбільше підозрілих матеріалів (17) вийшло в новинах телеканалу ICTV, за ним – «Інтер» (13) і «1+1» (11). Найменше таких матеріалів показали 5 канал (1) і ТРК «Україна» (4).

Довідка УНІАН. Із червня 2009 року у рамках проекту «У-Медіа» «Моніторинг дотримання журналістських стандартів та підвищення медіаграмотності широкого кола українських громадян», що реалізовується громадською організацією «Телекритика» та ГО «Інститут масової інформації» за підтримки Internews Network, на сайті «Телекритика» щотижня публікується аналіз дотримання професійних стандартів у роботі інформаційних служб українських телеканалів. Проект спрямований на підвищення рівня медіаграмотності українського суспільства, стимулювання медіа до відповідальності та дотримання журналістських стандартів, підвищення якості медійного продукту. Матеріали проекту читайте у рубриці «Медіаграмотність» сайту «Телекритика».