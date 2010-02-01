Чутки про закриття «ВКонтакті» і «Однокласники» спровокував Терьохін
Нардеп просить всіх заспокоїтися
Народний депутат від БЮТ Сергій ТЕРЬОХІН відкидає можливість закриття в Україні найбільш популярних соціальних мереж «ВКонтакті» і «Однокласники».
Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це він заявив, коментуючи інформацію, що з’явилася напередодні другого туру виборів, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО начебто планує закрити ці сайти.
За словами С.ТЕРЬОХІНА, по-перше, у БЮТ ніколи не було таких намірів, а, по-друге, не існує технічних можливостей для відключення цих сайтів в Україні.
«Чутки про те, що Юлія ТИМОШЕНКО буде відключати користувачів, розраховані на емоції людей, а не на тверезе мислення», - сказав народний депутат.
С.ТЕРЬОХІН також зазначив, що чутки про відключення популярних соціальних мереж з’явилися після того, як він запропонував законопроект «Про збори на розвиток театру, мистецтва і кінематографу».
«Даний законопроект стосувався захисту авторських прав на фільми, музику та інші твори, які виставляються в Інтернеті», - пояснив свою законодавчу ініціативу С.ТЕРЬОХІН.
«До будь-яких обмежень інформаційних сайтів мій проект відношення не має», - додав він.