Чутки про закриття «ВКонтакті» і «Однокласники» спровокував Терьохін

Народний депутат від БЮТ Сергій ТЕРЬОХІН відкидає можливість закриття в Україні найбільш популярних соціальних мереж «ВКонтакті» і «Однокласники».

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це він заявив, коментуючи інформацію, що з’явилася напередодні другого туру виборів, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО начебто планує закрити ці сайти.

За словами С.ТЕРЬОХІНА, по-перше, у БЮТ ніколи не було таких намірів, а, по-друге, не існує технічних можливостей для відключення цих сайтів в Україні.

«Чутки про те, що Юлія ТИМОШЕНКО буде відключати користувачів, розраховані на емоції людей, а не на тверезе мислення», - сказав народний депутат.

С.ТЕРЬОХІН також зазначив, що чутки про відключення популярних соціальних мереж з’явилися після того, як він запропонував законопроект «Про збори на розвиток театру, мистецтва і кінематографу».

«Даний законопроект стосувався захисту авторських прав на фільми, музику та інші твори, які виставляються в Інтернеті», - пояснив свою законодавчу ініціативу С.ТЕРЬОХІН.

«До будь-яких обмежень інформаційних сайтів мій проект відношення не має», - додав він.