Ситуація у Калуші загрожує 10 мільйонам українців

Екологічна ситуація, що склалася у місті Калуш Івано-Франківської області, підвищує ризик техногенної катастрофи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, у місті діє державне підприємство «Калійний завод ВАТ «Оріана». У межах діяльності цього підприємства, що перебуває в сфері управління фонду Держмайна, розташовані три відпрацьовані рудники, Домбровський кар’єр, два відвали засолених грунтів та інші екологічно небезпечні об’єкти.

І.ВАННИКОВА підкреслила, що внаслідок неефективного господарювання навколо солевідвалів відбувається поступове засолення підземних вод. Оскільки дамби відповідних сховищ нестійкі, існує загроза їх прориву і потрапляння забруднених вод у річку Дністер. За її словами, в зонах можливого хімічного зараження мешкає понад 10 млн. людей, що становить близько 22% населення України.

І.ВАННИКОВА поінформувала, що завтра, 2 лютого, в рамках робочої поїздки до Івано-Франківської області Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у нараді з питань мінімізації негативного впливу підприємств хімічної та видобувної промисловості на навколишнє природне середовище та життєдіяльність людині. На цій нараді буде розглянуто низку невідкладних заходів щодо недопущення екологічної катастрофи у вищезазначеному районі.

Також в цій нараді візьмуть участь глава МНС, міністр охорони навколишнього природного середовища України, виконуючий обов’язки міністра фінансів, виконуючий обов’язки голови Фонду держмайна, а також міський голова Калуша.

За словами прес-секретаря Президента, ці питання також будуть розглянути на засіданні Ради національної безпеки і оборони 3 лютого.

Як повідомляв УНІАН, голова Івано-Франківської облдержадміністрації Микола ПАЛІЙЧУК заявив, що на вирішення екологічних проблем Калуша потрібно 3,5 млрд. грн.