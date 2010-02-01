Всеукраїнський конкурс карикатур з прав людини

Асоціація карикатуристів, Українська Гельсінська спілка з прав людини при допомозі фонду “Відродження” оголошують український конкурс карикатур за темою “Дискримінація”.

Мета конкурсу - привернути увагу до дискримінації людини за різними ознаками в Україні та закликати суспільство до толерантності.

Оголошення переможців і виставка: 27 березня – 1 квітня 2010 року.

Дискримінація, як обмеження чи надання прав людині в залежності від її статі, віку, стану здоров’я, соціального чи майно-вого статусу, політичних, релігійних чи інших поглядів, кольору шкіри чи раси, етнічного та соціального походження, місця проживання та за мовними чи іншими ознаками, є достатньо поширеним явищем у країні. Проте, не зважаючи на закріплення в Конституції України принципу рівності, факт зростання дискримінації відзначають правозахисники та міжнародні організації. Так, за даними Харківської правозахисної групи та Української Гельсінської спілки з прав людини в Україні найбільш поширеною є дискримінація за віком, станом здоров’я, майновим статусом та статтю. Міжнародні організації також окремо наголошують на зростанні випадків антисемітизму, расизму й насильницьких злочинів, вчинених на ґрунті дискримінації. Ці факти підтверджуються й соціологічними дослідженнями. Найстрашніше те, що громадськість сприймає це як норму життя, а певні політики навіть підтримують і роздмухують такі настрої.

У конкурсі можуть взяти участь тільки карикатуристи з України. Обрання переможців здійснюватиметься конкурсною комісією, до якої увійдуть відомі правозахисники України та Білорусі. Конкурсні роботи повинні торкатися проблем дотримання та реалізації прав людини в сучасному українському суспільстві. Головними дійовими особами робіт можуть бути політичні події чи політичні лідери, проте в будь-якому разі вони повинні стосуватися проблем дотримання прав людини та заданої тематики.

Роботи повинні бути спрямовані на висвітлення проблем, що існують в Україні.

Роботи не можуть бути спрямованими на проблеми, що існують в інших країнах.

Умови конкурсу

1. Тема конкурсу “Дискримінація”.

2. Техніка виконання: вільна. На конкурс приймаються роботи: оригінал, якісні копії, роботи зроблені за допомогою комп’ютеру. Роботи на електронних носіях та по електронній пошті не приймаються.

3. Формат: А4 (297 х 210 мм).

4. Кількість робіт: не обмежується.

5. На зворотному боці кожної роботи обов’язково зазначити: прізвище, адресу, номер телефону, e-mail.

6. Кінцевий термін отримання робіт: 1 березня 2010 р.

7. Організатори не несуть відповідальності за пошкодження, отримані під час пересилання. Надіслані на конкурс роботи не повертаються і можуть бути використані організаторами в рекламних цілях, для публікацій, тиражування, виготовлення сувенірної продукції.

8. Призи: 1 премія: 3000 гривень

2 премія: 2500 гривень

3 премія: 2000 гривень, а також 10 заохочувальних призів.

9. Переможці конкурсу отримають повідомлення додатково. За результатами конкурсу буде видано каталог, який надішлють усім художникам, чиї роботи увійдуть до нього. Роботи також будуть розміщені в Інтернеті без можливості подальшого копіювання та використання.

10. Участь у конкурсі передбачає, що всі претенденти приймають зазначені умови і згодні з рішенням журі.

11. Просимо передати інформацію про конкурс усім бажаючим.

12. Роботи надсилати за адресою:

Українська Гельсінська спілка з прав людини

Конкурс карикатур “Права людини”

вул. Олегівська 36, офіс 309

Київ, 04071

Україна

e-mail: kazanchev@ukr.net

www.cartoon.org.ua, www.helsinki.org.ua

Тел.: (044) 578-0482, (063) 578-0482 (Костянтин Казанчев, www.kazanchev.com)

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