Україна рахуватиме наркоманів за європейською методикою

Центр ЄС з питань наркотиків та українське міністерство охорони здоров’я підписали меморандум про співпрацю. Сторони плануються також обмінюватися даними щодо нових психотропних речовин на «чорному ринку».

Підписана угода стала результатом двосторонніх переговорів, розпочатих ще 2006-го року в Ліссабоні та які закінчилися тільки напередодні минулорічного саміту Україна-ЄС. Меморандум спочатку підписали на п’ять років. Він дозволить сторонам розробити спільні методики моніторингу нелегального вживання наркотиків, розповіла «Німецькі хвилі» керівник відділу організаційно роботи Українського медичного та моніторингового центру з алкоголю і наркотиків МОЗ України Світлана Таран.

«Наркотична ситуація в ЄС досліджується за спеціальною методологією і індикаторами, - наголосила Таран. - Тепер можна впровадити європейський підхід в українську практику, аби порівнювати ситуацію розповсюдження наркотиків та їхньої доступності в Україні та Євросоюзі». При цьому експерт звернула увагу на велику поширеність в Україні наркотичних речовин. За оцінками експертів ООН, більше 560 тисяч українців вживають ін’єкційні наркотики. Це приблизно 1, 5% дорослого населення країни. З усіх цих людей 56% є ВІЛ-інфікованими.

Директор Центру ЄС з питань наркотиків та наркотичної залежності Вольфґанґ Ґьоц зауважив, що підписана угода дозволить створити більш конкретну доказову базу щодо ситуації із вживанням наркотиків в Україні. Для цього європейці обмінюватимуться з українськими колегами досвідом та результатами наукових досліджень, зокрема щодо незаконної торгівлі наркотиками та моніторингу ситуації із вживанням наркотиків.