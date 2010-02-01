Мати виграла два суди, але допомоги на дитину так і не отримала

Суд визнав неправомірними дії управління праці та соціального захисту населення Яворівської РДА щодо ненарахування та невиплати Ірині Н. допомоги внаслідок догляду за дитиною до досягнення нею трьохрічного віку, за період з 9.7.2007 р. до 31.12.2007 р. у розмірі, передбаченому ст. 43 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням».

Суд зобов’язав управління праці та соціального захисту населення Яворівської РДА перерахувати цю допомогу громадянці Ірині Н., повідомляє ЗІК.

За словами голови Яворівського районного суду, це рішення залишив у силі Львівський апеляційний суд. Як і понад 200 попередніх рішень за позовними заявами аналогічного характеру.

У коментарі власкорові ЗІКу начальник управління праці та соціального захисту населення Яворівської РДА Василь Тацинець сказав, що допомоги матерям, які виграли суд, зараз виплачені не будуть, бо ці кошти не передбачені в Держбюджеті. Отож, в Яворів вони не прийшли.

Юристи стверджують, що проблема з недооплатою державою соціальної допомоги з догляду за дитиною до досягненню нею трирічного віку виникла через колізії окремих правових норм та незаконності обмеження соціальних виплат законами України про Державний бюджет-2007 та Держбюджет-2008. У цих бюджетах з’явилася норма, яка в майбутньому й дала можливість відповідним державним органам недоплачувати певні соціальні допомоги в повному обсязі. Конституційний суд України визнав неконституційними (такими, що не відповідають Конституції України) відповідні положення законів про бюджет, що зменшували розмір такої допомоги. Отож на сьогодні виключення ст. 43 із Закону № 2240-ІІІ було не конституційним, а дія цієї норми відновлена.

Незалежно від наявності чи відсутності спеціальних норм, сама Конституція встановлює рівень відповідальності держави та її захист, а також гарантування мінімального розміру пенсій, інших видів соціальних виплат та допомоги. Отже виплата допомоги в розмірі меншому від прожиткового мінімуму, є не законною. Нині в Україні вже триває багато судових процесів з приводу визнання незаконними дії відповідних органів соціального захисту населення та доплати й перерахунку відповідної державної допомоги. Майже в 99% випадків суди виносять рішення на користь одержувачів допомоги.

На думку юристів Української Гельсінської спілки з прав людини, очевидно, що в такій ситуації слід подавати заяву до Європейського суду з прав людини. Тоді через пару років можна точно отримати ці кошти.