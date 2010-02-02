Головний рабин Києва поверне свій орден через Бандеру

Головний рабин Києва Моше Реувен Асман збирається повернути владі свій орден "За заслуги III ступеню" через присвоєння Степану Бандері звання Героя.

Про це він сказав газеті "Сегодня", коментуючи указ президента Віктора Ющенка про присвоєння керівнику ОУН Степану Бандері звання Героя України.

"Я обурений цією подією", - заявив рабин.

"Протягом 5 років президентства Віктор Андрійович (Ющенко) не наважувався це зробити. І пішов на цей крок лише тоді, коли стало ясно, що він не має політичного майбутнього", - зазначив він.

"Це страшний удар по міжнародному іміджу України. І, на жаль, розгрібати це доведеться уже новій владі", - заявив Моше Реувен Асман.

"Я нагороджений орденом України "За заслуги III ступеню", але через указ Ющенка планую найближчим часом повернути цей орден владі", - сказав він.

Українська правда