Януковича закликають вибачитися перед жінками за вислів про «кухню»

Громадські активісти збирають підписи під відкритою заявою з приводу висловлювань кандидата у президенти Віктора Януковича щодо ролі жінки у політиці.

Говорячи про можливість теледебатів з Юлією Тимошенко, лідер Партії регіонів заявив: «Якщо вона жінка – має йти на кухню й там демонструвати свої забаганки». Представники жіночих та правозахисних організацій вважають, що таким чином Янукович заперечив один з фундаментальних принципів сучасної політики в галузі прав людини – досягнення ґендерної рівності та ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок.

За словами однієї з ініціаторок відкритого листа, директора єдиного в Україні Музею історії жіноцтва та керівниці Харківського гендерного ресурсного центру Тетяни Ісаєвої, такою заявою політик порушив закон про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, у статті першій якого дається визначення поняття «дискримінація за ознакою статі» як «дії, що спрямовані на обмеження користування чи здійснення на рівних підставах прав і свобод людини для жінок і чоловіків».

Активісти вимагають оприлюднення офіційної позиції кандидата в президенти щодо ґендерних принципів у політиці. Як додала Ісаєва: «Вже й сам Янукович сказав, що «перегнув палицю». Це стало наслідком того, що громадянське суспільство не промовчало».

Представники жіночих організацій обурені такими висловлюваннями кандидата в президенти, які, зазначається у заяві, «перекреслюють здобутки незалежної України в галузі прав людини та просуванні ґендерної рівності». Підписанти листа вимагають від Януковича публічного вибачення перед усіма жінками України, чий внесок у розбудову української держави та суспільства «були перекреслені й відкинуті».

Цікаво, що буквально минулого тижня на зимовій сесії ПАРЄ було визнано, що недостатнє представництво жінок у політичному житті будь-якої країни загрожує легітимності демократії. У своїй рекомендації Асамблея закликала держави-члени реформувати виборчі системи та застосувати позитивну дискримінацію, тобто ввести квоти для жінок у списках політичних партій.

Німецька хвиля