ГПУ заборонила потерпілим у «справі педофілів» говорити з нардепами?

Народний депутат від Партії регіонів Віктор КОРЖ стверджує, що діяльність Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин, пов’язаних зі звинуваченнями в розбещенні неповнолітніх, фактично заблокована.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

За словами В.КОРЖА, стало цілком очевидно, що на слідство у цій кримінальній справі здійснюється політичний тиск, і жодного поступу в її розслідуванні фактично немає.

В.КОРЖ наголосив, що на сьогодні відбулося тільки одне засідання Тимчасової слідчої комісії, й жодних конструктивних дій практично зроблено не було.

«Єдиним позитивом в роботі комісії є зареєстрований проект постанови про звіт генерального прокурора України, який планується на 12 лютого», - сказав В.КОРЖ.

Крім того, наголосив він, в порушення норм чинного законодавства слідчі Генеральної прокуратури в письмовій формі заборонили потерпілим співпрацювати з ТСК.

«Ми розуміємо прекрасно таємницю слідства, але йдеться в цьому випадку про абсолютно інші речі», - додав народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня 2009 р. Верховна Ради України ухвалила постанову про створення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування обставин, пов’язаних зі звинуваченнями в розбещенні неповнолітніх.

Головою цієї комісії обрано народного депутата України Катерину САМОЙЛИК (фракція КПУ), її заступником - Євгена СУСЛОВА (фракція БЮТ). Також до складу комісії увійшли Віталій КОРЖ (фракція Партії регіонів), Олександр БОБИЛЬОВ (фракція НУ-НС), Сергій ТЕРЕЩУК (фракція Блоку Литвина).

Довідка УНІАН. 13 жовтня 2009 року народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО заявив про факти розбещення неповнолітніх в “Артеку”.

Керівництво “Артеку”, у свою чергу, заявило, що факти розбещення дітей до центру не мають жодного відношення.

Пізніше стало відомо, що з цього питання народний депутат Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО направляв численні депутатські звернення до Президента, Генпрокуратури і МВС. Г.ОМЕЛЬЧЕНКО також заявив, що в скандалі фігурують троє народних депутатів.

У свою чергу 14 жовтня 2009 року міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що міліція не має доказів причетності народних депутатів до розбещення дітей.

Він повідомив, що ще в квітні 2009 року у справі про розбещення двох неповнолітніх дітей висунуто звинувачення і було затримано батька цих дітей – головного редактора журналу "Артек" Дмитра ПОЛЮХОВИЧА.