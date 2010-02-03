Суд ухвалив вирок двом міліціонерам за штурм житлового будинку

Суд визнав двох працівників кримської міліції винними у перевищенні повноважень під час спецоперації в лютому 2009 року, в результаті якої одержав каліцтво житель кримського селища Мирне. Міліціонери засуджені до п`яти років позбавлення волі умовно.

«Залізничний районний суд Сімферополя, розглянувши зібрані прокуратурою Криму докази вини виконуючого обов`язки заступника начальника Сімферопольського райвідділу міліції і заступника командира полку «Беркут» у здійсненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу України, згодився з ними, визнав їх достатніми і призначив підсудним покарання у вигляді п`яти років позбавлення волі», - йдеться у переданому агентству УНІАН повідомленні кримської прокуратури.

«Силовики не будуть ізольовані від суспільства, оскільки суд вважає, що їх виправлення можливе без відбування покарання, але не зможуть після цього впродовж трьох років керувати подібними лютневій операціями - на цей термін засуджених позбавили права обіймати керівні посади в органах внутрішніх справ», - уточнили в прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, вночі 22 лютого 2009 року бійці «Беркута» увірвалися в будинок сім`ї ХАЇРОВИХ у селищі поблизу Сімферополя, де, за наявною інформацією, переховувався Олександр САПРОНОВ, який викрав дочку своєї колишньої співмешканки. Правоохоронці під час проведення спецоперації застосували світлошумові гранати. Одна з них пошкодила руку Мустафі ХАЇРОВУ, йому довелося ампутувати кисть.

У березні дівчина втекла від викрадача, О.САПРОНОВА затримали. У вересні суд ухвалив йому вирок.

За результатами проведеного міліцією службового розслідування покарані 23 правоохоронця, з них: двоє звільнені з органів внутрішніх справ, п`ятеро зняті з посад, вісім одержали попередження про неповну посадову відповідність, решті оголошені догани і суворі догани.