СБУ закликає окремих громадян не перешкоджати виборам

СБУ закликає окремих громадян не намагатися фізично і технічно завадити у день голосування 7 лютого на виборах Президента України голосуванню і підрахунку голосів, оскільки такі випадки будуть миттєво присікатися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Києві повідомив голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

Зокрема, він акцентував увагу на тому, що під посилену охорону СБУ будуть взяті, у тому числі у Києві, вся інфраструктура енергозабезпечення та зв’язку.

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, СБУ готова і чекає на реалізацію можливих планів, «які з’являться у хворих головах» і в разі спроби їхньої реалізації, наприклад, «кинути лом в електрощитову», такі особи будуть нейтралізовані.

«Служба безпеки не розслабиться до останньої хвилини, поки не будуть підраховані остаточні результати, й охоронятиме всю інфраструктуру, яка задіяна у виборчому процесі, не допустить присутності іноземних спецслужб тощо», - запевнив голова СБУ.