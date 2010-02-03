Консул Генерального консульства України у Мілані Руслан ФУФАЛЬКО заявляє, що жодних заочних рішень суду щодо дитини, яку забрали в українки, не виносилося.

Про це він повідомив сьогодні у телефонній розмові з власним кореспондентом УНІАН у Брюсселі.

“Заочно не виносилися ніякі рішення суду. От у мене в руках останнє рішення суду від листопада 2009 року, на якому була представлена родина в особі адвоката”, - сказав український консул.

Він зазначив, що консульство відстежує ситуацію щодо 2-річного Володимира, сина українців Наталі ШПАЧИНСЬКОЇ та Володимира СЕРГІЄНКА, з листопада 2008 року. Р.ФУФАЛЬКО зазначив, що у дитини дійсно було виявлено патологію Finilcttunuria (не засвоюється білок).

“Дитина потребує дієти, чого мама з якихось причин не може зрозуміти”, - сказав український консул.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого голова італійського представництва Центру впровадження програм ЮНЕСКО Віктор ГОРОБЧУК попросив Міністерство закордонних справ втрутитись в ситуацію з приводу грубого порушення прав родини українських заробітчан в Італії Н.ШПАЧИНСЬКОЇ та В.СЕРГІЄНКА, у яких, за його словами, 21 січня представники влади міста Вімарте (провінція Монцо) в Італії без будь-якого попередження забрали 2-річного сина Володимира.

В.ГОРОБЧУК також заявив, що під час перебування дитини у клініці Мілана батьки помітили погіршення стану здоров’я дитини, а нібито аналіз крові дитини, надісланий до клінік Львова і Швейцарії, не підтвердив діагноз італійських медиків.