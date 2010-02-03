Вінницьку правозахисну групу "трусить" ГУБОЗ

До Головного Управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України у Вінницькій області надійшла вказівка з Міністерства внутрішніх справ щодо проведення перевірки законності діяльності Вінницької правозахисної групи, в частині поширення заяв, які наносять шкоду міжнародному іміджу України.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив координатов Вінницької правозахисної групи Дмитро ГРОЙСМАН.

За його словами, вчора до офісу організації завітав співробітник Вінницького УБОЗ, на прохання якого були надані завірені копії установчих документів.

Також на вимогу перевіряючого було надано письмові пояснення щодо оприлюдненої Вінницькою правозахисною групою заяви з приводу затримання в Закарпатській області біженця Ахмеда ЧАТАЄВА. Саме ця заява правозахисників є такою, яка, на думку МВС України, може завдавати шкоди міжнародному іміджу України.

Вінницька правозахисна група заявляє, що подібні перевірки УБОЗ України об‘єднань громадян грубо порушують конституційну свободу асоціацій, є формою тиску на правозахисні організації і "очевидно знаходяться поза межами завдань спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ України, визначених відповідним законом".

"Наше особливе занепокоєння викликає той факт, що МВС України доручає УБОЗ України «перевіряти» правозахисників за їхню діяльність, спрямовану на захист біженців, що насправді є міжнародним зобов‘язанням Української держави, добровільно прийнятим на себе в момент ратифікації Конвенції ООН 1951 року «Про статус біженців», - заявляє Вінницька правозахисна група.

Як повідомлялося раніше, 7 січня Вінницька правозахисна група виступила із заявою про те, що українська влада порушила міжнародні зобов`язання щодо захисту біженців та шукачів притулку, затримавши чеченського біженця Ахмеда ЧАТАЄВА. За словами міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, при ньому були документи, відносно яких у співробітників міліції з`явилися сумніви. Зокрема, йшлося про документ біженця, який А.ЧАТАЄВУ видала Австрія

8 січня Центр правової допомоги жертвам тортур і жорстокого поводження подав клопотання до Страсбургу про тимчасові заходи у справі А.ЧАТАЄВА. 14 січня Європейський суд з прав людини заборонив екстрадицію А.ЧАТАЄВА до Росії до подальших вказівок.