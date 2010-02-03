Постраждалі від ожеледі кияни судяться із ЖЕКами

Кияни почали готувати позови до суду на ЖЕКи та районну владу за слизькі дороги, пише у своєму номері газета Сегодня.

За допомогою до юристів щодо компенсацій за травми, отримані через неприбрані від снігу і льоду території, звернулися кияни Єгор Бичков та Станіслав Багрій. Вони вже готують позови до суду.

Так, інцидент з Бичковим стався 29 грудня минулого року в районі станції метро Контрактова площа, пише видання.

"Було дуже слизько, не посипано, не втримався, впав. Поруч був таксист, який викликав медиків, але я відмовився від госпіталізації. Дружина відвезла додому на таксі. Наступного дня звернувся за допомогою до знайомого травматолога. Як з`ясувалося, у мене перелом гомілки із зсувом. Лікарі зшили мені зв`язки і поставили пластинку, щоб правильно зростався перелом. Зараз сиджу вдома. Гіпс треба носити як мінімум місяць", - розповів Бичков.

Інший постраждалий - Станіслав Багрій, - послизнувся біля продуктового магазину на вулиці Прирічній на Оболоні.

"Там ходиш, як по склу. Дуже невдало впав. Добре, що йшов з друзями, допомогли дістатися додому. Виявилося - закритий перелом великої стегнової кістки. Гіпс мінімум на 1,5 місяці", - каже Багрій.

За даними юристів, Бичков витратив на лікування мінімум п`ять тисяч гривень, Багрій - три тисячі гривень. Це тільки матеріальний збиток, плюс моральний близько п`яти тисяч гривень, пише видання.

Як стверджують юристи, судові позови планують подати до кінця тижня. Відповідачами будуть комунальники, за якими закріплено ці території, а також районні адміністрації Подолу і Оболоні.

"У випадку з Багрієм подамо позов ще й на керівництво магазину", - зазначили юристи.

За їх словами, хоча в потерпілих немає всіх квитанцій про витрати на лікування, зате є фото місць падіння і свідки, які підтверджують, що на цій території взагалі не прибирають. За прогнозами юристів, судовий процес триватиме близько півроку, але судді в таких ситуаціях, як правило, на боці потерпілого, пише видання.

У столичних райадміністраціях заявили, що в бюджеті коштів на відшкодування збитків не передбачено.

"Якщо суд вирішить, то держвиконавці повинні розбиратися. В крайньому випадку, може вилучатися майно. Зазвичай такі питання вирішуються біля півроку", - сказали в юридичному відділі Оболонської райадміністрації.

Юристи повідомляють, що якщо суд ухвалив відшкодувати збиток, то далі починають діяти держвиконавці. Вони повинні провести фінансовий аудит ЖЕКу чи райадміністрації. І якщо ж грошей у них немає, тоді майно може бути описано. А на відшкодування збитку може піти від місяця до кількох років, пише видання.

При падінні на льоді юристи радять бути уважними і звертати увагу на деталі. За їх словами, на місце інциденту потрібно одразу викликати швидку допомогу, щоб задокументувати факт травмування. Потім бажано взяти контактні телефони у свідків події. Крім того, потрібно обов`язково сфотографувати місце падіння для підтвердження, що територія не посипана піском, а кригу не прибрано, а також зібрати всі квитанції, щоб зафіксувати витрати на лікування, пише видання.

Якщо ж травму вже отримали, а потерпілий вчасно не зорієнтувався і не зібрав необхідні дані для суду, можна пошукати свідків, які підтвердять, що ділянка, де впав постраждалий, систематично не прибирається. Такими людьми можуть стати, наприклад, мешканці сусідніх будинків. Крім того, можна сфотографувати місце події - навіть через тиждень або два, якщо вона стане доказом проблеми неприбраної території. Можна також залучити друзів і знайомих, які скажуть, що потерпілий був у лікарні, перебував вдома у гіпсі, пересувався з допомогою палиці або милиць.

Юристи зазначають, що якщо в медичній довідці не вказано, що людина отримала перелом, або діагноз сформульовано неясно, тоді варто поговорити з лікарями. Медики можуть виступити експертами та роз`яснити, що цю травму можна було отримати саме при падінні на слизькому тротуарі.

Нагадаємо, що мер Києва Леонід Черновецький попросив прокуратуру Києва притягнути до відповідальності окремих голів районних державних адміністрацій міста за незадовільну ліквідацію наслідків негоди.

Перелік районів, яких звинувачують у поганій роботі з ліквідації наслідків стихії, міськадміністрація визначила за статистикою звернень городян в інформаційно-довідкову службу для киян Call-центр.

Керівників яких саме районів, на думку мера, треба притягти до відповідальності, в міськадміністрації не уточнили.

Як повідомлялося раніше, в січні, Міністерство з питань житлово-комунального господарства рекомендувало киянам, що отримали травми через неприбрані від снігу і льоду території, звертатися до суду з позовами до Київської міської державної адміністрації.

Кореспондент