Лукашенко встановив цензуру в Інтернеті

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ «Про заходи з вдосконалення використання національного сегменту мережі Інтернет», який передбачає контроль за всім білоруським сегментом Інтернету. Про це повідомляє сайт ТСН.ua.

Відтепер постачальники інтернет-послуг будуть зобов`язані здійснювати ідентифікацію абонентських пристроїв користувачів Мережі, вести облік і зберігати відомості про такі пристрої і надані послуги, і надавати їх на вимогу слідчих органів та прокуратури.

Указ регламентує механізм обмеження доступу до інформації на вимогу користувачів та офіційних органів. За подібним запитом, постачальник зобов`язаний обмежити доступ до порнографічних сайтів, а також до ресурсів, що пропагують жорстокість і насильство.

Крім того, документ передбачає можливість припинення надання інтернет-послуг користувачам «за виявлення грубих порушень законодавства», якщо протягом шести місяців після відповідного розпорядження ці порушення не були усунені.

Контроль над ресурсами Інтернету в Білорусі здійснюватиме нова спецслужба - оперативно-аналітичний центр при адміністрації президента (ОАЦ). Указ набуває чинності 1 липня 2010 року.