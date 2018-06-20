За класичну музику для голландських корів сплачується винагорода – для нас це екзотика!

"Цікавий факт: дослідження показують, що корови на голландських фермах покращують показники надою, якщо протягом дня звучить класична музика. Так, для нас це поки ще екзотика. Але це «поки що»", – переконаний Ігнат Бережний, директор Асоціації музичної індустрії України.

– Асоціація музичної індустрії України працює на вітчизняному ринку майже три роки (з 27 березня 2007 року). Ігнате, чого Вам як директору Асоціації вдалося досягти за цей час у справі безпосереднього захисту прав своїх представників на музичному ринку?

– Сам факт об`єднання найбільших правовласників музичних творів – це вже досягнення. Адже Асоціація висловлює консолідовану позицію музичної індустрії. Це означає, що спочатку всі питання та рішення обговорюються членами організації, які мають дійти згоди, а вже потім настає моя черга – донести спільне рішення до адресата. Залежно від ситуації такими адресатами можуть бути певні органи влади, представники міжнародних організацій та зарубіжних країн-партнерів, представники інших індустрій і бізнесу або навіть суспільство в цілому.

Якщо ж говорити про практичний бік питання, то найбільшим досягненням є те, що нам вдалося привернути увагу до проблем у музичній сфері на найвищому рівні. Після відкритого листа українських артистів, музичних продюсерів та керівників музичних компаній до прем’єр-міністра України, була проведена відповідна зустріч з правовласниками. Прем’єр-міністр вислухала їхні пропозиції та створила робочу групу для розробки нормативних актів, необхідних для нормалізації ситуації у сфері захисту прав власників музичних творів. Розпочався діалог, який триває й досі. Відбулися певні зрушення та зміни у відповідних наказах, постановах уряду, але попереду головне – внесення змін у Закон України «Про авторське право і суміжні права», а також у низку інших законів, у тому числі Кримінальний кодекс.

У кожного окремого члена Асоціації – незалежно від того, чи це представник всесвітньовідомої транснаціональної компанії, яка на ринку вже десятки років і представляє тисячі виконавців, чи новостворене промо-агентство, яке співпрацює з одним музичним колективом, – з’явилося відчуття єдності та рівноправності, впевненості в тому, що їх інтереси багато в чому збігаються, хоч по суті всі вони – конкуренти.

– На Ваш погляд, чого бракує українській музичній індустрії для того, щоб творчі люди – автори, виконавці, продюсери – відчували себе не гірше, ніж їх закордонні колеги?

Упевнений, що на творчому рівні українські митці не пасуть задніх. Україна - музично обдарована нація, це загальновизнано у світі. А в економічному відношенні, звичайно, вітчизняні артисти та їх продюсери, автори та інші суб’єкти прав мали б отримувати набагато більш адекватну компенсацію за свою творчу працю. Адже результати їхніх творчих зусиль використовуються всюди – музика супроводжує вас протягом дня практично постійно: прокидаємося під звуки улюбленої радіостанції чи музичного телеканалу, дорогою на роботу слухаємо mp3-плеєр, у більшості офісів робота виконується теж «під акомпанемент», у кав’ярні, ресторані, готелі, супермаркеті, місцевому магазинчику біля будинку... Я вже не кажу про нічні клуби та дискотеки, де музика є основою, на якій будується бізнес.

Має відбутися так звана «монетизація» всіх вищевказаних джерел потрапляння музики до кінцевого користувача. Адже музика – це додатковий сервіс. Чимало маркетингових і соціологічних досліджень у країнах ЄС доводять, що більшість клієнтів готові затриматися довше (і витратити більше грошей) у закладах з правильно підібраною музикою. Більше того, мелодія позначається на психічному стані людини: якщо, наприклад, у кімнаті очікування дантиста звучить приємна музика, рівень стресу пацієнта знижується в кілька разів.

Отже, усі представники бізнесу, які так чи інакше використовують музику, мають поділитися своїми доходами з тими, кому ця музика належить. І не говоріть мені, що, мовляв, артисти й так «багаті та знамениті», куди їм ще більше грошей! Це стереотип. Для створення якісного музичного продукту необхідні значні, а іноді – колосальні інвестиції, фінансові й трудові ресурси. Коли ви бачите на екрані «картинку» – це результат роботи десятків і сотень професіоналів у музичній сфері. І без належної фінансової винагороди вони підуть і застосовуватимуть свої досвід і талант деінде.

Інший крок, який поліпшить умови роботи «представників музичного цеху», – це монетизація використання музики в мережі Інтернет. А для того, щоб його зробити, щоб вивести на ринок України легальні сервіси з продажу музики «в цифрі», необхідно спочатку знизити рівень піратства в українському сегменті мережі. Ну не можна сіяти збіжжя на полі, яке поросло бур’яном, бо така сівба – не інвестиція, а викидання коштів на вітер. Слід спочатку викорчувати з цього телекомунікаційного поля все нелегальне, унеможливити незаконне розповсюдження творів, а для цього нам потрібна допомога держави. Й особливо її правоохоронних органів. Держава також має ініціювати діалог між правовласниками та Інтернет-провайдерами, а в разі неможливості досягнення компромісу – ухвалити закон, подібний до французького «Творчість та Інтернет». Відповідно до нього кінцеві користувачі, які беруть участь у файлообмінних мережах, ризикують бути відключеними від Інтернету строком аж до одного року. При цьому порушники позбуваються можливості перепідключитися до іншого провайдера та зобов’язуються сплачувати за послуги Інтернет протягом усього «штрафного» періоду.

– До речі, прокоментуйте новий антипіратський закон «Мистецтво та Інтернет», який прийняв минулого року уряд Франції.

– Здається, я вас випередив і вже відповів на це запитання… Додам лише те, що дія такого закону цілком можлива за умов, коли на це є відповідна політична воля. Ви думаєте, цей закон у Франції легко було ухвалити? Оскільки питання Інтернет-піратства викликає багато гарячих дискусій, деякі політичні сили використовували його для власного піару. Але в результаті всі перешкоди тільки загартували цей закон, він пройшов усі можливі експертизи й громадські обговорення (у тому числі Конституційну раду), і все французьке суспільство переконалося, що саме запроваджений законом механізм є найкращим шляхом вирішення проблеми Інтернет-піратства.

– Ігнате, можливо, аналізуючи вітчизняне законодавство у сфері авторського права і суміжних прав, Ви бачите потребу в певних конструктивних змінах?

– Якщо звузити коло питань до сфери тільки музичної індустрії, то необхідно ухвалити законопроект, який був розроблений представниками музичних кіл, юристами артистів та народними депутатами різних фракцій. Цей законопроект дуже конструктивний і вирішить більшість злободенних проблем для правовласників. Тому вони у свій час написали лист на його підтримку. Автори законопроекту зібрали понад 70 підписів людей, творчий продукт яких ви щодня чуєте по радіо та бачите на телеекранах. Ухвалення пропозицій цього документа виведе музичну індустрію на якісно новий рівень.

– Ваша Асоціація співпрацює з представниками державних органів виконавчої влади, які безпосередньо опікуються захистом авторського права і суміжних прав. Чого в цій співпраці вами досягнуто та які плани маєте?

– Як інститут громадянського суспільства Асоціація може не тільки співпрацювати з органами виконавчої влади, але й здійснювати громадський контроль за їх діяльністю та здійснювати громадську експертизу їх рішень. Найбільше досягнення сьогодні – це діалог. Сфера авторського і суміжних прав досить складна, оскільки поєднує економіку й право, що призводить до багатьох конфліктів інтересів. З цього витікає, що вирішення проблемних питань потребує зусиль не одного якогось органу, а певної міжвідомчої команди представників різних державних структур.

Тому ми великі надії покладаємо на створену наприкінці минулого року Координаційну раду по боротьбі з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності, до складу якої увійшли представники Держдепартаменту інтелектуальної власності, МВСУ, СБУ, ДПАУ, Митної служби України. Асоціація та представники інших індустрій (кіно, виробників комп’ютерних програм і мультимедійної продукції) надали свої пропозиції, які включено до плану спільних заходів. Наразі настає другий етап роботи – від планів до реалізації. Асоціація запропонувала організаційну та консультативну допомогу Координаційній раді, розраховуючи на те, що нею вміло скористаються.

– Ігнате, на Ваш погляд, хто повинен сплачувати авторську винагороду в Україні, якщо рівнятися на світовий досвід у цьому питанні? Хто є «боржниками» перед творчою особистістю, і що з ними робити?

– Як показує європейський досвід, ринок публічного використання музики майже безмежний. У грудні в Україну приїздив з робочим візитом представник однієї з найуспішніших організацій колективного управління – голландської SENA. Перше, що він запитав, – скільки в нас в Україні суб’єктів господарювання, від дрібних підприємців до найбільших заводів. Коли йому надали дані Держкомстату України, гість сказав: «Усі вони є потенційними платниками за використання музики. Абсолютно всі». А на зауваження колеги з України про те, що Криворіжсталь, мовляв, навряд чи використовує музику, голландець показав фотографію фабрики, на якій прямо в цеху поруч з конвеєрами стоїть пульт ді-джея, який створює відповідний настрій робітникам за допомогою музики. Ще цікавий факт: дослідження показують, що корови на голландських фермах покращують показники удою, якщо протягом дня звучить класична музика. Так, для нас це поки ще екзотика. Але це «поки що».

Наразі кожен підприємець має запитати себе, чи використовує він музику у своїй комерційній діяльності. Якщо так, навіть коли це використання опосередковане, йому краще проконсультуватися з представником організації колективного управління й укласти відповідну угоду. Якщо він цього не зробить, то рано чи пізно до нього завітають правоохоронні органи, уповноважені контролювати неправомірне використання прав, і тоді наслідки можуть бути досить серйозними. Від штрафу до кримінальної справи…

Сьогодні в Україні «боржниками» є понад 90 % користувачів музики: заклади громадського харчування й дозвілля, побутового обслуговування, готелі, спортивні клуби та салони краси, а також оператори кабельного телебачення й навіть найбільші державні телерадіокомпанії.

– Могли б Ви взяти на себе роль експерта, ознайомленого з міжнародним досвідом, і прокоментувати непросте запитання, яке стосується організацій колективного управління, – чого бракує для чіткого механізму роботи цих організацій?

– Це справді болюче питання. Воно знов-таки повертає нас до проблеми в законодавстві. У законі має бути чітко написано, що здійснювати збір винагороди (а особливо за принципом «розширеної ліцензії», тобто за своїх членів та всіх інших правовласників) мають лише ті організації, які вже здобули повноваження від переважної більшості суб’єктів прав. Це так званий «принцип репрезентативності». Якщо організація вже представляє 80 % прав, які реально використовуються в Україні, то логічним є те, що держава надає їй повноваження на збір за всі 100 %.

Сьогодні такий принцип репрезентативності закріплений відповідним порядком МОН України. Коли цей порядок був прийнятий, йому аплодували і музична індустрія України, і міжнародні організації у сфері інтелектуальної власності. Навіть правоохоронні органи та представники судів заговорили про те, що «у сфері колективного управління почали наводити порядок». Бодай щодо суміжних прав окреслилася зрозуміла схема – за однією організацією, за кожним видом використання, – це значно полегшує життя користувачам.

– Ігнате, як звести до мінімуму в нашій країні боротьбу з комерційним піратством? Це реальність чи казка для українського шоу-бізнесу?

– (посмішка) Я не дуже схожий на казкового персонажа. Досвід інших країн довів – рівень піратства можна знизити, якщо державні органи працюють пліч-о-пліч з правовласниками.

– Над чим працюватиме Асоціація музичної індустрії України в цьому році на перспективу?

– У першу чергу, над законопроектом № 3503. Музична індустрія дуже сподівається на прийняття цього проекту в першому читанні, після чого мають розпочатися широкі консультації щодо об`єднання його з іншими пропозиціями щодо змін у Законі «Про авторське право і суміжні права». І в результаті, якщо дослухаються до артистів та міжнародних експертів, отримаємо дієвий механізм захисту прав у музичній сфері.

Лариса Севостьянова