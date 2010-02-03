Останнє слово для засуджених довічно

Тепер кожен засуджений до довічного позбавлення волі матиме право розповісти цілому світу свою версію тих подій, які коштували йому свободи.

Як передає кореспондент УНІАН, Українська Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ) відкрила на своєму сайті рубрику "Останнє слово".

Як повідомили у правозахисній організації, все почалося з листа людини, засудженої до довічного позбавлення волі до УГСПЛ. "Вона не вимагала сприяння у перегляді судових рішень щодо неї. Не вимагала «втрутитися», «виправити» і «покарати» винних у катуваннях, штучному створенні доказів обвинувачення. Цей заявник просив тільки одного – розмістити на сайті організації інформацію про його кримінальну справу у власному викладенні та баченні всіх її обставин і фактів", - розповіла прес-секретар УГСПЛ Марина ГОВОРУХІНА.

Правозахисники стверджують, що у них були обґрунтовані заперечення, сумніви та вагання. Проте до Української Гельсінської спілки з прав людини продовжували надходити ідентичні звернення інших засуджених.

УГСПЛ не стверджує про правдивість чи неправдивість таких історій. "Хоча часто їх виклад може бути настільки деталізованим, а доведеність допущених порушень настільки аргументованою, що не залишатиме жодного сумніву в їх правдивості", - заявляють правозахисники.

Одним з головних аргументів «За» створення рубрики стала поведінка Верховного Суду у справі Олександра ЯРЕМЕНКА. Українські судді фактично відмовилися переглянути його справу після того, як Європейський Суд з прав людини констатував грубе порушення на національному рівні права на справедливий суд та свободу від катувань.

Представники УГСПЛ переконані, що є немало людей, які не мають жодного стосунку до інкримінованих їм злочинів. Багато з них засуджені лише тому, що "потрапили під колеса репресивної каральної машини, яка працює тут багато десятиліть".

Правозахисники сподіваються, що ця невеличка трибуна стане для декого довічно засуджених ще однією важливою сходинкою на довгому шляху до реабілітації.

УГСПЛ також допускає, що хтось скористається цією можливістю для того, щоб щиросердечно розкаятись у вчиненому і публічно попросити вибачення.