Северінсен закликає Ющенка ветувати зміни до закону про вибори

Колишня співдоповідач Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи по Україні Ханне СЕВЕРІНСЕН заявляє, що Партія регіонів знову, як і в 2004 році, намагається створити умови для фальсифікації виборів. Про це йдеться в заяві Х.СЕВЕРІНСЕН, котра є в розпорядженні «Главреда».

«Я хочу закликати Президента України, як гаранта Конституції, накласти вето на згадані зміни, і закликаю інші політичні сили України утриматися від внесення до останньої хвилини в закон про вибори змін, у яких немає широкої міжпартійної підтримки», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України», прийнятий ВР 3 лютого, вилучено положення, згідно з яким засідання виборчої комісії є повноважним, якщо в ньому бере участь не менші дві третини складу комісії. При цьому в разі бездіяльності виборчої комісії комісія вищого рівня має право прийняти рішення по суті питання, віднесеного до компетенції комісії нижчого рівня. В день голосування такі питання розглядаються комісією вищого рівня невідкладно.

Законом також передбачено, що у разі, якщо кандидат на пост Президента України не використав можливості подати встановлену кількість кандидатур до складу відповідної окружної виборчої комісії за 20 днів до дня повторного голосування, Центральна виборча комісія формує склад окружної виборчої комісії у складі 14 чоловік (по 7 від кожного кандидата) за поданням голови відповідної обласної ради.

У разі, якщо кандидат на пост Президента України не використав можливості подати встановлену кількість кандидатур до складу відповідної дільничної виборчої комісії за вісім днів до дня повторного голосування, окружна виборча комісія формує склад дільничної виборчої комісії в кількості 16 чоловік (по 8 від кожного кандидата) за поданням голови відповідної міської, районної, районної в місті ради.