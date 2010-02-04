Презентація Громадянської кампанії «За освічену Україну: вступ без хабаря!»

5 лютого у Всеукраїнському прес-центрі "Укрінформ" буде презентовано Громадянську кампанію «За освічену Україну: вступ без хабаря!»

Незалежно від результатів виборів, постає загроза знищення зовнішнього незалежного оцінювання — однієї з кращих реформ системи освіти останніх років, яка має підтримку близька 80% населення. Натомість, можливе повернення до дискредитованої системи іспитів. Коли молодіжні лідери поставили це питання в передвиборчих штабах кандидатів, то отримали обіцянку надання офіційних відповідей. Обидва кандидати на посаду Президента проігнорували заклик молоді до акцентування своєї позиції та не надали відповідей.

Учасники та співкоординатори Громадянської кампанії: Михайло Каменєв — «Фундація Регіональних Ініціатив»; Станіслав Куценко — «Українська Студентська Спілка».

Також будуть присутні співкоординатори Кампанії з організацій: Всеукраїнська студентська рада при МОН України, ВМГО «Дебатна Академія», ВМГО «Молодий Народний Рух», ВМГО «Студентська республіка», «Українська асоціація студентського самоврядування».

Початок об 11:00.

Адреса УКРІНФОРМу: вул. Б. Хмельницького, 8/16 (ст. м. «Театральна»).

Контактні телефони: (044) 279-22-42, 279-00-05.

Вхід за службовими посвідченнями або картками НСЖУ.