В Україні існують "чорні списки" журналістів

Існування «чорних списків» журналістів на совісті у ведучих та продюсерів телепрограм.

Про це сказав під час чату «Телекритики» з представниками БЮТ народний депутат Андрій Шевченко.

«Якщо зі списків журналістів на ефірі Юлі пропадає Лещенко - це на совісті ведучого і продюсера», - наголосив він.

Свою думку Шевченко обґрунтував, спираючись на власний телевізійний досвід.

«Знаєте, я коли був шеф-редактором 5-го каналу, мені дуже часто намагалися виставляти умови, на яких політик погоджувався прийти в ефір. Це завжди від мене залежало – чи платити цю ціну за те, щоб отримати гостя, чи ні. Але коли мені, наприклад, казали: я прийду на ефір, але лише, якщо ти будеш ведучим, а не Скрипін, я казав категоричне “ні”», - розповів Андрій Шевченко.

Також він вважає, що ведучим і продюсерам треба жорсткіше наполягати на форматі.

Як відомо, 18 грудня журналіст Сергій Лещенко повідомив, що його разом з іншими журналістами не допускають до участі у програмі «Шустер live» . «Прес-служба уряду рекомендувала не включати моє прізвище в список журналістів, запрошених на ефір з нею, а "Савік Шустер Студія" не наважився суперечити цьому», - написав журналіст у своєму блозі.

Про те, що прес-служби кандидатів у президенти Тимошенко, Ющенко та Янукович узгоджують з каналами персони запрошених журналістів, підтвердив в інтерв’ю ТК і сам Савік Шустер, а Євген Кисельов, ведучий програми «Велика політика» на каналі «Інтер», з розумінням поставився до такої ситуації, прирівнявши її до «колективного інтерв’ю».