9 лютого 2010 р. в м. Київ Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда-Україна» разом з іншими членами Всеукраїнської мережі проти комерційної сексуальної експлуатації дітей проводить акцію, присвячену Європейському дню безпечного Інтернету.

З 18.00 по 19.00 в розважальному Центрі «Блокбастер» пройде соціальна акція, присвячена Європейському дню безпечного Інтернету. Акція організована Міжнародним жіночим правозахисним центром «Ла Страда-Україна» в рамках Молодіжного партнерського проекту проти комерційної сексуальної експлуатації дітей, що розпочато в Україні в 2009 р. за підтримки Європейської комісії, Міжнародної організації ЕКПАТ та ОАК Фундації.

Під час акції заплановано виступ Гендерного інтерактивного театру Школи рівних можливостей із виставою «Агенти веб безпеки», різноманітні конкурси для дітей та їх батьків.

Подібні акції також пройдуть в Одесі та Сімферополі. За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном 205 36 95